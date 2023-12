Se você tiver ESTAS 3 MOEDAS de 1 REAL, que valem até R$3.2MIL, estamos COMPRANDO.

O mundo da numismática é um lugar cheio de histórias, tesouros e, especialmente, a possibilidade de lucro. Hoje, vamos explorar 3 moedas de 1 Real que podem alcançar o valor de R$3.200. E quem sabe, talvez você esteja sentado em uma pequena fortuna sem sequer perceber! Além disso, vamos revelar onde e como você pode vender essas moedas raras. Nosso Canal no Youtube está comprando estas 3 moedas.

A Atração pelas Moedas Raras

As moedas raras são literalmente pedaços vivos da nossa história. Cada moeda conta uma história única, representando momentos significativos e figuras históricas importantes. Para os numismatas, colecionar moedas antigas e raras é uma maneira de se conectar com o passado. Além de serem relíquias históricas, elas também são verdadeiras obras de arte, com designs e estéticas singulares.

O que Faz uma Moeda Ser “Rara”?

Existem vários fatores que contribuem para a raridade de uma moeda. A idade é um deles – geralmente, quanto mais antiga a moeda, mais rara ela é. A quantidade de moedas cunhadas também é crucial. Algumas moedas são raras simplesmente porque foram produzidas em pequenas quantidades, outras por apresentarem erros de cunhagem (anomalias).

O que é uma Moeda Prova?

A moeda prova é uma edição especial que atrai muitos colecionadores devido à sua qualidade superior e raridade. São cunhadas através de um processo especial que dá a cada moeda um aspecto mais definido e detalhado em comparação com as moedas regulares. Normalmente, uma moeda prova pode ser identificada pela palavra “PROVA” ou pela letra “P” gravada na moeda.

Moedas Comemorativas de 1 Real

As moedas comemorativas são cunhadas para celebrar um evento específico ou honrar uma pessoa ou lugar importante. No Brasil, várias moedas comemorativas foram cunhadas ao longo dos anos.



As 3 Moedas que Podem Valer até R$3.2 mil e Onde Vendê-las

Nosso portal Notícias Concursos está comprando 3 moedas raras de 1 Real:

Moeda de 1 Real da Entrega da Bandeira Olimpíadas Moeda de 1 Real dos Direitos Humanos Moeda de 1 Real Banco Central 40 anos PROVA

Para descobrir os valores de catálogo dessas moedas e quanto você pode vender, assista ao vídeo abaixo:

Onde Vender Moedas Raras?

Existem diversas maneiras de vender moedas raras, mas o processo não é tão simples. Há uma demanda imensa de moedas e os principais compradores (colecionadores) geralmente só compram moedas muito raras. Mas você pode vender das seguintes formas:

Youtube( clique aqui Lojas especializadas e leilões Grupos no Facebook Marketplaces (como Mercado Livre e Shopee) Venda direta para colecionadores

Venda de Moedas no Facebook

No Facebook, você pode encontrar dezenas de grupos focados na compra e venda de moedas raras.

Venda de Moedas no Mercado Livre e Shopee

Caso queira vender suas moedas diretamente, uma ótima opção é anunciá-las nesses marketplaces. Muitas pessoas comercializam moedas na Shopee e no Mercado Livre diariamente.

Venda de Moedas para Colecionadores via Site ou Whatsapp

Existem vários compradores de moedas raras que podem estar interessados em suas moedas. Aqui está uma lista de alguns colecionadores que podem comprar suas moedas. Mas lembre-se, eles só compram moedas muito raras:

Canal Youtube do Notícias Concursos Alemão Numismática Casa do Colecionador Caravelas Coleções Mercado Negro de Antiguidades Mundo Numismático Numismática Eduarte Prado Numismática

A numismática é um mundo fascinante e lucrativo, se você souber o que procurar. Agora que você conhece um pouco mais sobre moedas raras e como vendê-las, quem sabe você não descobre uma pequena fortuna escondida na sua gaveta?