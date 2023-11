Se você trabalha por conta própria, pode obter seguro-desemprego?

Sindivíduos autônomos, contratados independentes e freelancers tradicionalmente não se qualificam para benefícios de desemprego, pois geralmente não contribuem para o fundo de desemprego do seu estado.

No entanto, há exceções e a elegibilidade pode variar dependendo das leis estaduais e das circunstâncias específicas.

Os programas de seguro-desemprego são financiados por contribuições patronais para apoiar funcionários qualificados que perdem seus empregos sem culpa própria.

Dado que a maioria dos trabalhadores independentes não contribui para o fundo de desemprego do estado, normalmente não se qualificam para receber benefícios. Os contratantes independentes, que recebem formulários 1.099, são geralmente considerados inelegíveis para benefícios de desemprego.

Podem surgir exceções se um contratante independente for considerado um funcionário de acordo com a lei estadual. Em alguns casos, mesmo que sejam contratados como autônomos, a lei ainda pode classificá-los como empregados, tornando-os elegíveis ao seguro-desemprego.

As leis federais e estaduais determinam se um indivíduo é funcionário ou contratado independente.

Quem poderia ter direito ao subsídio de desemprego?

A elegibilidade para benefícios de desemprego varia de acordo com o estado, e os indivíduos são aconselhados a verificar com o escritório de desemprego do seu estado para determinar os critérios de elegibilidade e o processo de solicitação. Apresentar uma reclamação imediatamente é crucial, pois pode levar algum tempo para começar a receber os benefícios.

Em casos de grandes catástrofes, os indivíduos podem ser elegíveis para assistência ao desemprego em caso de catástrofe, um programa financiado pelo governo federal concebido para ajudar aqueles que não são elegíveis para benefícios regulares de desemprego devido a uma catástrofe declarada pelo presidente.

O Programa de Auxílio ao Trabalho Autônomo, aprovado pelo governo federal, oferece auxílio-desemprego aos indivíduos que iniciam um negócio, proporcionando apoio financeiro enquanto se estabelecem como autônomos.

Se já recebe subsídios de desemprego, o envolvimento em trabalho independente ou por conta própria pode afetar os benefícios recebidos. Alguns estados exigem a comunicação regular de rendimentos e esforços adicionais para encontrar emprego.

“Se você trabalha por conta própria em meio período ou trabalha extra, pode ter direito a benefícios se tiver recebido salários W-2 suficientes para um empregador coberto pela Lei de Compensação de Desemprego de Connecticut nos últimos 18 meses”, diz o Connecticut Comunicado de imprensa do Departamento do Trabalho.

“Além disso, para ter direito aos benefícios, você também deve atender a outros requisitos, como ser capaz e estar disponível para trabalhar e procurar ativamente um emprego. Reduziremos seu benefício semanal em 2/3 do valor de qualquer pagamento que você recebeu por trabalho autônomo.”