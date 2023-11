Se você USAR ESTE MÉTODO conseguirá PAGAR MENOS na conta de luz e água

Há algum tempo, as despesas com o consumo de água e a conta de luz têm se destacado como uma das maiores dentro do ambiente doméstico. Essas obrigações financeiras tendem a absorver praticamente a totalidade dos vencimentos de uma família que aufere o salário mínimo no Brasil.

No entanto, por meio do benefício denominado Tarifa Social, torna-se viável adquirir vantagens exclusivas na conta de luz. Ademais, em alguns casos, famílias em situação de vulnerabilidade social conseguem desconto até mesmo na conta de água.

Tarifa Social pode ser solicitada por brasileiros para desconto na conta de luz

É um benefício do governo que proporciona reduções expressivas nas despesas relacionadas ao abastecimento de água e à eletricidade para os cidadãos brasileiros. Popularmente conhecido como “baixa renda”, este auxílio possibilita descontos superiores a 50% sobre o montante da fatura mensal.

A iniciativa concentra-se especialmente em residências com composição familiar coletiva, desempregadas ou em situação de vulnerabilidade. Se estende por diversas empresas prestadoras de serviços elétricos no país, tais como Enel e Sabesp.

A solicitação requer que a família esteja devidamente registrada no CadÚnico (Cadastro Único). Importante notar que, se algum membro da família apresentar deficiência ou condição de saúde que exija obrigatoriamente o uso de dispositivos elétricos, a isenção é concedida imediatamente. Além disso, indivíduos beneficiários do BPC (Benefício de Prestação Continuada) têm acesso mais facilitado a esses descontos.

Os benefícios são proporcionais ao consumo da família. Em casos em que o consumo ultrapasse 220 kWh, não há desconto. Por outro lado, se o consumo for de apenas 30 kWh, um desconto de 65% é aplicado. Esse detalhe é de extrema importância a ser considerado.

Afinal, como pedir o benefício?

Solicitar o benefício é um processo simples, sendo necessário que a família atenda aos requisitos mencionados anteriormente. Nesse contexto, é possível obter informações detalhadas sobre o programa, uma vez que ele é uma iniciativa do governo em colaboração com as empresas de distribuição de eletricidade. A consulta e aprovação ocorrem diretamente nas agências dessas empresas.



Você também pode gostar:

Para iniciar o processo, é crucial que o interessado se dirija à agência da companhia elétrica em sua cidade e manifeste o desejo de aderir ao programa Tarifa Social. A comprovação da condição de baixa renda da família é essencial.

Cumpridos esses passos, a família poderá usufruir de todos os benefícios proporcionados pela Tarifa Social. Mas, vale ressaltar que, dado que o benefício não possui restrições, é necessário comprovar todos os critérios estabelecidos.

Após esse procedimento, no mês subsequente, a família já estará participando do programa. Assim, terá acesso a descontos superiores a 65%, resultando em uma redução de mais da metade nas faturas de eletricidade e água.

O mesmo processo deve ser seguido para obter descontos na fatura de água. Em alguns casos, é possível contatar o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) local para verificar e validar os dados apresentados.

Desconto adicional na conta de luz para a Grande São Paulo

O apagão que afetou a região da Grande São Paulo deixou cerca de 2,1 milhões de habitantes no escuro no começo do mês de novembro. Apesar da gradual normalização no fornecimento de energia, 11 mil domicílios ainda enfrentaram a falta de luz por alguns dias. A incerteza entre os afetados não se limitou apenas à escuridão momentânea, mas também às dúvidas sobre possíveis descontos para compensar o blecaute.

Desconto iluminado

O procedimento de ressarcimento, no entanto, encontra obstáculos consideráveis, tornando a avaliação do valor uma tarefa complexa para o consumidor. Ademais, existe uma complexidade do cálculo e disparidade entre o valor oferecido e os transtornos enfrentados pelos afetados.

A fórmula detalhada no Prodist, manual da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), que determina o ressarcimento, é confusa. Isso porque apresenta uma linguagem técnica e cálculos matemáticos complexos.

Dessa forma, dificulta a verificação por parte do consumidor sobre a exatidão do desconto. A demora no recebimento do valor, estendendo-se até o segundo mês subsequente à ocorrência, contribui para desencorajar investimentos das distribuidoras em melhorias no sistema de distribuição.

Indenização por danos a equipamentos após blecaute

Aqueles que enfrentaram danos em equipamentos eletrônicos devido à interrupção no fornecimento de energia têm a opção de solicitar compensação por meio de diferentes canais, como:

Aplicativo;

Site;

Central de Relacionamento;

Loja da distribuidora.

A solicitação deve ser feita dentro de um prazo de até 5 anos após o incidente, sendo necessário que o consumidor seja o titular da unidade consumidora afetada. Portanto, é crucial fornecer informações detalhadas sobre a data e o horário do ocorrido, bem como características do produto danificado.

Documentar os danos e manter registros dos protocolos de reclamação é fundamental, pois esses documentos podem servir como evidência em possíveis disputas judiciais. Tanto empresários quanto pessoas físicas têm o direito de buscar indenização pela inatividade de seus estabelecimentos, sendo recomendado reunir notas fiscais dos produtos prejudicados, incluindo eletrodomésticos e outros itens.