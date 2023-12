Sean Brady quer Ian Machado Garry depois do UFC Austin: ‘S*** foi uma loucura para mim’

Ian Machado Garry continua fazendo inimigos no elenco do UFC.

Sean Brady se tornou o mais recente candidato a invocar o nome de Machado Garry na quarta-feira, no media day do UFC Austin, quando escolheu o irlandês para sua próxima luta.

Brady está escalado para receber Kelvin Gastelum de volta ao peso meio-médio neste sábado em luta no card principal, que acontece no Moody Center em Austin, Texas, enquanto Machado Garry enfrentará o ex-companheiro de equipe Vicente Luque no dia 16 de dezembro em UFC 296.

“Eu estava pedindo a luta com Ian Garry antes de receber Kelvin, e então eu e Vicente estávamos na verdade mestrando”, disse Brady. “Vicente é um cara super legal, super legal. Estávamos conversando porque ele não brigou, eu não briguei. Estamos literalmente quase agendados e então eles nos ligaram e algumas coisas mudaram. Mas se de alguma forma [Garry] passar pelo Luque, o que acho que não, é uma luta que eu gostaria.”

Sean Brady diz que a etiqueta de ginástica de Ian Machado Garry “me irritou” #UFCAustin “Ele ligou para ele, tinha câmeras com ele, gravando-o e [Vicente] Luque conversando, essa merda é uma loucura para mim.” pic.twitter.com/I6pLHR4spH – Luta de MMA (@MMAFighting) 30 de novembro de 2023

Machado Garry apareceu em muitas manchetes recentemente.

O campeão peso médio do UFC, Sean Strickland, postou supostas mensagens do jovem de 26 anos sobre os comentários de Strickland sobre o relacionamento de Machado Garry com sua esposa, enquanto o contendor peso médio Brendan Allen acusou Machado Garry de “vender sua alma ao diabo por dinheiro” sobre a conduta de Machado Garry desde então. deixando o Kill Cliff FC. Allen e Machado Garry já foram companheiros de equipe na academia da Flórida, ao lado de Luque, e Allen atribuiu os comentários de Machado Garry desde que saiu a uma personalidade estilo Colby Covington que ele acredita que o jovem meio-médio adotou para avançar ainda mais em sua carreira no UFC.

Em última análise, Brady vê as coisas da mesma forma que Allen.

“Cara, ele é muito talentoso, mas para mim, estou com o mesmo grupo de caras desde que comecei a lutar, então me irritou quando ele fez aquela coisa toda com Luque e gravou o telefone”, disse Brady. de Machado Garry.

“Do jeito que ele fez isso, ele ligou para ele, ele tinha câmeras nele, tipo gravando ele e Luque conversando – tipo, essa merda foi uma loucura para mim. Meus companheiros de equipe são como meus irmãos, então para mim, se você está em uma academia, essa é a porra da sua família, e para você fazer a merda que ele está fazendo e depois falando como treinar e como os caras sabem o quão bom ele é e ele está derrotando todo mundo na academia, e agora vejo que Brendan Allen estava meio que os chamando, ele está começando a receber alguma reação, e sim, eu só acho que isso é * ** é uma loucura.

A visão mais nômade de Machado Garry em relação ao seu treinamento irritou até mesmo dentro de sua própria divisão. Ele disse anteriormente ao The Independent que foi expulso do Team Renegade, a academia de Birmingham que o campeão meio-médio do UFC Leon Edwards chama de lar, por causa do que Machado Garry chamou de “inseguranças” de Edwards.

Tudo o que Brady sabe é que a abordagem de Machado Garry não seria tolerada em sua própria academia.

“Bem, ele não estaria [allowed to do with us what he did]”, disse Brady. “Não somos uma super academia, não somos uma academia grande. Somos uma pequena academia na Filadélfia, temos caras bons, temos muitos caras bons, mas somos uma família. Se você entrar, você começa a puxar seu telefone, quanto mais foder câmeras reais, tipo, aquela merda está sendo desligada. Nós não somos assim.

“Não vamos filmar tudo, então Deus me livre de você sair da nossa equipe e dizer que fez algo com um de nossos caras se estiver postando. E treino é treino, sabia? Então você pode fazer o que quiser nos treinos, mas se você chegar lá e lutar com o cara, vai ser uma história completamente diferente. Então, sim, eu simplesmente não gosto disso.