Sean O’Malley duvida que Aljamain Sterling chegue a 145 libras ‘porque ele é inseguro’

Sean O’Malley acha que faz muito sentido Aljamain Sterling testar sua sorte na categoria até 145 libras.

“Gosto do Aljo, ele é um cara legal. Eu realmente nunca disse nada de ruim sobre ele. Acho que se ele for até 45, seria super interessante. Acho que há muitas lutas interessantes lá em 45”, disse O’Malley recentemente durante uma aparição em estúdio no A hora do MMA.

“Acho que o peso dele aumenta o suficiente para isso. Você sabe, provavelmente tenho 160 anos [pounds] agora, eu provavelmente [won’t] supere isso. Ele provavelmente tem 175 anos. Tipo, simplesmente não faz sentido voltar a 35, pela saúde dele, pela longevidade. Acho que há certas lutas em 45 que ele poderia fazer bem [with]. E quanto a Aljo versus Brian Ortega? Essa é uma luta doce.

O’Malley, 29, conquistou o título peso galo do UFC em agosto ao nocautear Sterling no segundo round no UFC 292. O’Malley deve fazer a primeira defesa do cinturão em uma revanche contra o único homem a derrotá-lo no MMA , Marlon Vera, no dia 9 de março no UFC 299.

Sterling, 34, foi campeão recorde antes de perder para O’Malley. “Funkmaster” detém uma variedade de referências na divisão peso galo do UFC, incluindo o maior número de vitórias divisionais (14), o maior número de vitórias consecutivas (9), bem como o maior número de defesas de título consecutivas (3). Seu futuro, no entanto, tem sido um grande ponto de interrogação desde a derrota pelo título.

Com Vera pronta para disputar o próximo título e Merab Dvalishvili, amigo de longa data e parceiro de treino de Sterling, na disputa pelo campeonato, “Funkmaster” recentemente passou por testes no UFC Performance Institute para determinar sua viabilidade em uma categoria de peso até 145 libras. Sterling disse em seu canal no YouTube que lhe ofereceram uma luta contra o contendor peso pena Calvin Kattar e queria ter certeza de que seu corpo permitiria que ele fosse competitivo até 145 libras antes de se comprometer a mudar de divisão. Sterling disse que os resultados dos testes lhe disseram que ele seria um “peso pena de tamanho médio”, o que o surpreendeu.

“Isso me deu muito mais conforto onde estou e ao mudar para 145”, disse Sterling no início deste mês.

“A partir de agora, minha mentalidade está definitivamente inclinada para 145, no peso pena. Quero fazer mais uma rodada de testes sozinho. … Psicologicamente, ainda sinto que preciso ser o cara maior porque foi exatamente isso que fiz no peso galo, o que fiz como lutador. Psicologicamente, preciso ter certeza de que vou ficar bem, sabendo que quando entrar lá, me sentirei confortável, confiante de que posso vencer e competir com caras dessa categoria de peso.”

O’Malley concorda que Sterling pode ser capaz de se manter na categoria de peso mais pesado, mas também duvida que o ex-campeão seja mentalmente forte o suficiente para fazer a mudança.

“Ele provavelmente voltará para 35, só porque é inseguro e quer ser mais forte e maior que esses caras”, disse O’Malley. “Por que outro motivo ele não lutaria aos 45? Não é como se suas habilidades não estivessem lá. Suas habilidades, ele é bom. Não tão bom quanto eu, mas ele é bom. Você sabe o que eu quero dizer? Ele poderia ir até 45, acho que ele se sairia bem lá.”