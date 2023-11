Sean O’Malley sobre revanche de Chito Vera: ‘Vou fumar esse cara’

Sean O’Malley está feliz por finalmente ter a revanche de Marlon Vera nos livros.

“Não fico muito mais animado com uma luta do que isso”, disse O’Malley na segunda-feira A hora do MMA logo após o CEO do UFC, Dana White, anunciar a luta pelo UFC 299.

“Eu quero essa luta. É simplesmente perfeito. Eu sinto que é o momento perfeito. Depois daquela primeira luta, todo mundo ficou tipo, ‘Você precisa daquela revanche, você precisa daquela revanche.’ E eu disse: ‘Vou conseguir essa revanche quando quiser, quando chegar a hora. Quando chegar a hora da revanche, vou pedir e vou conseguir. Eu poderia ter conseguido aquela revanche sempre que quisesse. Eu pensei, ainda não é o momento certo. Agora é a hora certa, então estou muito animado com essa luta.”

“Não quero acalmá-lo muito, porque tenho que construir uma luta”, acrescentou o campeão peso galo do UFC. “Mas vou fumar esse cara.”

Depois de muitos rumores, a revanche entre O’Malley, 29, e Vera, 30, foi finalmente oficializada na segunda-feira, como parte de um trio de anúncios de White. Os dois estão programados para se enfrentar em março, como provável luta principal do UFC 299.

O’Malley e Vera se enfrentaram pela primeira vez em agosto de 2020 no UFC 252, com Vera vencendo por nocaute no primeiro round e dando a O’Malley a única derrota em sua carreira profissional no MMA.

O relacionamento da dupla tem sido incomum desde então, em parte por causa da insistência irônica de O’Malley de que ele não perdeu nada. Vera danificou de forma memorável um nervo na perna de O’Malley com um chute alto na panturrilha no início da luta, o que fez com que “Sugar” perdesse o equilíbrio e a mobilidade no caminho para a paralisação de Vera no ground and Pound. O’Malley disse na segunda-feira que a natureza estranha da finalização é a razão pela qual ele nunca levou o resultado para o lado pessoal – e também porque ele está confiante de que “Chito” não será capaz de repetir o feito uma segunda vez.

“É só, por que isso não está acontecendo [more]?” O’Malley disse sobre os danos nos nervos. “Quero dizer, acho que isso acontece de vez em quando – que coragem, certo? Mas quantas vezes?

“Tipo, isso não acontece muito. E se isso acontecer de novo, então eu nunca direi: ‘Tudo bem, perdi duas vezes’. Se ele me chutar no nervo de novo, se isso acontecer de novo, direi: ‘Tudo bem, ele está fazendo alguma merda’. Ele sabe o que está fazendo. Mas sinto que foi muita sorte, e ele sabe disso. Ele realmente, no fundo, sabe disso. Isso foi muita sorte. Ele está genuinamente com medo de mim. Eu sei que você está assistindo ‘Chito’, você sabe que sou rápido demais para você e você não vai conseguir fazer nada comigo, amigo. Ele sabe isso. … Acho que ele está muito nervoso para essa luta, 100%. Ele é muito lento. O que você vai fazer? Vou remendá-lo.

O’Malley priorizou a revanche de Vera como sua primeira defesa de título depois de conquistar o cinturão de forma impressionante com um nocaute sobre Aljamain Sterling em agosto passado. Com o UFC 299 atualmente sem local oficial, “Sugar” disse na segunda-feira que estaria aberto a viajar para a terra natal de Vera, no Equador, para obter sua tão esperada vingança.

“Ah, sim, eu adoraria”, disse O’Malley. “Equador, nem sei onde fica. Em algum lugar ali. Por que eu não [accept those terms]?”

“Nocauteá-lo no Equador seria ainda melhor. …Eu quero nocauteá-lo, então realmente não importa onde lutaremos. Eu seria amado lá.

Por mais que os dois rivais não gostem um do outro, Vera tem muito a agradecer a O’Malley por sua escolha como o próximo desafiante ao título do UFC. As duas atuações de Vera em 2023 não estiveram entre as melhores – ele perdeu uma luta desequilibrada para Cory Sandhagen em março, depois derrotou Pedro Munhoz em uma batalha difícil, mas inesquecível, em agosto.

Até O’Malley ficou surpreso com a aparência de Vera contra Sandhagen.

“Espero que ‘Chito’ apareça. Isso vai ser engraçado”, disse O’Malley. “Foi super estranho, porque eu sei que ‘Chito’ é bom. Ele é faixa preta, é bom de costas. Eu pensei que ele fosse. Achei que ele era um lutador bom e decente. Foi simplesmente, sim, foi uma noite super, super ruim. Foi louco. Foi constrangedor. Tipo, tenho certeza que ele odeia pensar naquela briga, porque foi muito embaraçoso. Ele simplesmente foi derrubado e não conseguia se levantar. Cory não é um lutador.

“Ele tem um bom wrestling, com certeza melhorou, mas [Vera] não conseguia nem se levantar, e acho que ele nem tentou. Foi uma atuação embaraçosa e não acho que ele discordaria disso. Acho que sentaria aqui e diria: ‘Sim, foi constrangedor’”.

O curioso relacionamento de O’Malley e Vera ficou evidente durante a entrevista. A certa altura, Vera até fez FaceTimed com A hora do MMA anfitrião, Ariel Helwani do MMA Fighting, para falar diretamente com O’Malley. Durante essa ligação, Vera pôde ser vista ao lado do rapper Action Bronson assistindo à entrevista de O’Malley ao vivo em uma televisão de tela grande.

Mais tarde, quando solicitado a explicar os perigos que Vera representa para ele, O’Malley fez um elogio indireto ao comparar “Chito” a outro adversário anterior, Kris Moutinho, contra quem O’Malley acertou 230 golpes significativos em uma decisão brutalmente desequilibrada. O’Malley disse que a resistência e durabilidade de Vera continuam sendo seus melhores trunfos, mas também reconheceu que, apesar de sua conversa fiada, ele está bem ciente do que enfrentará no UFC 299.

“Eu falo merda [but] Eu sei o quão bom ele é”, disse O’Malley. “Não vou lá, não vou ter um campo de treinamento preguiçoso. Não vou agir como se esta fosse uma luta fácil. Todas as lutas do UFC, mesmo dos caras que não estão entre os 15 primeiros, podem ser lutas duras. Então definitivamente não o estou subestimando. Vou falar muito e vou dizer como me sinto. Ele é muito lento, vou dar uma surra nele. Mas vou levá-lo tão a sério quanto levei todos os caras.”

“’Chito’ é muito difícil. Será difícil nocauteá-lo”, acrescentou O’Malley. “Eu sei que. Eu não acho que ele vai sair por aí, [fall after] alguns tiros. Mas Aljo também é difícil de nocautear. Encontrei o queixo dele. Então eu sei do que sou capaz. Estou muito animado, muito animado com essa luta.”