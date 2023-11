Secretaria de Assistência Social de Penedo lança Programa Viver Melhor

O governo Ronaldo Lopes/João Lucas prioriza políticas públicas planejadas para atender as demandas da população que mais necessita do poder público, trabalho realizado em todos os setores, principalmente por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH).

Nesta quinta-feira, 16, a pasta administrada por Ana Teresa Lopes lançou oficialmente o Programa Viver Melhor, iniciativa que agiliza a concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC) para pessoas idosas e com deficiência permanente.

A solenidade realizada no auditório do Ifal Penedo reuniu servidores da SEMASDH, do INSS e famílias que já foram atendidas pelo Viver Melhor, trinta com o BPC em mãos porque a assistência foi iniciada a cerca de um mês.

“É com muita alegria que estamos lançando o Programa Viver Melhor, que é um programa que irá marcar a comunidade de Penedo, um programa maravilhoso que ajuda as pessoas a requererem o benefício do Loas BPC. Eu já tive a oportunidade de entregar algumas cartas na casa de algumas pessoas e eu posso falar de antemão que é uma emoção enorme, é uma felicidade entregar essa carta de concessão do benefício vitalício que consequentemente irá ajudar a todos a viverem melhor”, afirmou Ana Teresa Lopes sobre os depoimentos feitos após a abertura do evento.

Programa Viver Melhor agiliza BPC LOAS em Penedo

Além de famílias que se enquadram no perfil do BPC, o Programa Viver Melhor solucionou demandas de idosos acolhidos no Lar São José, asilo que foi administrado pela Santa Casa de Misericórdia e passou aos cuidados de uma associação.

“Três pessoas do Lar foram beneficiadas com esse auxílio, pessoas que estão lá há 20 anos e não conseguiam se aposentar”, informou Letícia Gomes de Farias, representante da instituição, agradecendo o trabalho humanizado e o apoio regular da SEMASDH, com assistentes sociais no Lar São José.

Da mesma forma, pessoas que estavam na condição de indigência, morando nas ruas, e foram ‘adotadas’ pela Casa de Ranquines, em Penedo, também conseguiram o seu BPC, por intermédio do Programa Viver Melhor.

“Nós sabemos da necessidade de um benefício para podermos garantir os direitos das pessoas que acolhemos e, no nosso caso, muitos advindos da condição uma vida inteira de sofrimento, de direitos retirados e a gente tenta, ao máximo, dar um pouco mais de dignidade, na medida do possível”, relatou o Frei Maria.

“Eu vejo essa humanização na administração, tanto por parte do sr. Ronaldo, como da Ana Teresa. Isso é muito louvável. Nós sabemos que aqui não se trata somente de números, aqui não se trata somente de uma garantia de direitos, mas é de fato uma humanização no trabalho, na gestão pública”, conclui o religioso em seu discurso sobre o “trabalho que vem do coração”, agradecendo o empenho do governo que, de fato, cuida de quem mais precisa de ações eficazes poder público.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte