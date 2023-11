Secretaria de Cultura de Penedo abre atendimento sobre Lei Paulo Gustavo no final de semana

A sede da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ) funciona em horário especial neste final de semana para atendimento direcionado aos editais da Lei Paulo Gustavo em Penedo.

O trabalho de orientação acontece no horário entre 9 horas e o meio-dia, na sala situada no andar térreo do sobrado localizado na Rua Dâmaso do Monte, nº 143, Centro Histórico, próximo da Prefeitura de Penedo.

Além do atendimento neste sábado, 11, e domingo, 12, a SEMCLEJ também disponibiliza explicações diariamente, das 7h30 às 13h30, para colaborar com os fazedores de cultura e produtores de audiovisual atuantes em Penedo.

A inscrição para os editais municipais da Lei Paulo Gustavo em Penedo estão abertas e serão concluídas em 27 de novembro.

