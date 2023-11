Secretaria de Cultura de Penedo promove oficina sobre editais da Lei Paulo Gustavo

A Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ) convida produtores de audiovisual e fazedores de cultura atuantes em Penedo para a oficina que será realizada na próxima sexta-feira, 10, sobre a Lei Paulo Gustavo.

A orientação acontece no auditório da pasta que está com inscrições abertas, até o próximo dia 27 de novembro, do Edital Velho Chico (audivisual) e Prêmio Penedo é Cultura (manifestações culturais).

O primeiro passo para se habilitar aos incentivos é fazer o cadastro neste link

O trabalho de orientação da Secretaria Municipal de Cultura sobre o incentivo federal que financia a produção audiovisual e premia artistas/grupos culturais também está disponível na SEMCLEJ, localizada na Rua Dâmaso do Monte, próximo da sede da Prefeitura de Penedo.

Confira aqui os editais da Lei Paulo Gustavo para Penedo