Secretaria de Educação anuncia edital de concurso público com 924 vagas para professor e auxiliar

Concurso Público anuncia 924 vagas para médio e superior em diversos cargos

Mais vagas abertas. Desta vez, o concurso público é para Secretaria de Educação com oportunidades para médio e superior. Ao todo são 924 vagas e muitas chances aos interessados. Ficou interessado? Não deixe de conferir estas oportunidades.

Confira também como se inscrever e como serão as provas e todo o processo avaliativo deste concurso público. Não deixe de ver. Acompanhe!

Vagas de concurso público

As chances são para estes cargos:

CARGOS VAGAS SALÁRIO Professor de Educação Infantil 358 R$ 4.420,55 Auxiliar Técnico de Educação 566 R$ 2.782,50

Quais são os requisitos deste concurso público

Todo concurso público apresenta requisitos para realização das provas. Veja a seguir quem pode ser professor ou auxiliar técnico em educação:

Professor de Educação Infantil: Diploma de Curso Superior expedido por Entidade Oficial ou oficializada ou Certificado de Conclusão de Curso, todos acompanhados do respectivo Histórico Escolar (com data de Colação de Grau), comprovando habilitação específica para o Magistério, correspondente ao Ensino Médio ou Licenciatura Plena em Pedagogia;

Auxiliar Técnico de Educação: apresentar Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou Diploma e/ou Certificado de Curso Técnico/Profissionalizante ou equivalente, acompanhado de Histórico Escolar, expedido por Instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.



Como serão as provas deste concurso público?

O cocnurso será dividido da seguinte forma:

Provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório;

Provas discursivas, de caráter eliminatório e classificatório;

Avaliação de títulos, de caráter classificatório.

A fase objetiva do concurso público está marcada para 14 de janeiro. As demais fases, por sua vez, vão acontecer da seguinte forma:

A prova discursiva visa avaliar os conhecimentos necessários ao desempenho pleno das atribuições do candidato ao respectivo cargo, além de considerar sua capacidade de leitura, de interpretação e de escrita, na forma culta da língua portuguesa, como explicado no edital. Além disso, é bom destacar que a etapa discursiva será composta de 3 (três) questões, sendo uma no formato de estudo de caso.

A análise de títulos é voltada para ensino superior. O envio dos títulos deverá ser realizado via Internet (upload), no período das inscrições a partir das 10h de 08 de novembro às 23h59min de 04 de dezembro de 2023, segundo o edital deste concurso público.

Como se inscrever neste concurso público

Os interessados poderão se inscrever pelo portal Vunesp, banca organizadora entre os dias:

08 de novembro e 04 de dezembro de 2023.

Confira o valor das taxas:

Professor: R$ 67,00

Auxiliar: R$ 65,00

Outros concursos

Concurso CGE RJ- Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro- anuncia que as inscrições estão abertas e com salários altamente atrativos. Saiba que esta é uma grande oportunidade para quem deseja estabilidade financeira e profissional. Ficou interessado? Não deixe de conferir.

O certame anuncia oportunidades para auditor do estado, se você têm interesse, oberve a tabela a seguir:

Ampla concorrência PcD Negros ou indígenas Hipossuficientes 07 01 01 01

No que se refere aos requisitos, os interessados precisam comprovar por meio de diploma, os seguintes cursos:

Administração, Ciências Atuariais, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Ciências Jurídicas, Engenharia, Estatística ou de Tecnologia da Informação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Essa é uma grande oportunidade para quem sonha em trabalhar no órgão e receber iniciais de R$ 11 mil.

Como serão as provas do Concurso CGE

O concurso será dividido em três provas, sendo estas:

P1 – Prova objetiva (conhecimentos gerais), de caráter eliminatório e classificatório;

P2 – Prova objetiva (conhecimentos específicos), de caráter eliminatório e classificatório;

P3 – Prova discursiva (conhecimentos específicos), de caráter eliminatório e classificatório.

Conteúdos

Sobre as fase objetiva, vai contar com 120 questões sobre conhecimentos gerais e específicos. Confira:

Conhecimentos gerais – 50 questões Língua Portuguesa Administração Financeira e Orçamentária Direito Constitucional Direito Administrativo Matemática Financeira, Estatística e Raciocínio Lógico Noções de Informática



Conhecimentos específicos – 70 questões Controladoria Geral do Estado Auditoria Governamental Noções de Direito Penal Noções de Direito Tributário Sistema Normativo Anticorrupção Sistema Normativo de Transparência e Acesso à Informação Noções de Contabilidade Aplicada ao Setor Público Controle e Ética na Administração Pública



