Secretário de Educação de Penedo destaca Ensino Integral durante Seminário da Undime Alagoas

O Secretário Municipal de Educação, Luciano Lucena, representou Penedo no Seminário Estadual dos Dirigentes Municipais de Educação, promovido pela Undime-Alagoas, em Maceió.

Durante o encontro realizado no auditório do Instituto Federal de Alagoas, Luciano Lucena abordou a Política Municipal de Educação em Tempo Integral: aprendizagens e perspectivas atuais.

A proposta de educação em tempo integral já se consolidou na rotina de cerca de 500 estudantes das escolas municipais de Penedo. “Agradeço ao convite da diretoria da Undime por nos permitir compartilhar nossa experiência na implementação da escola em tempo integral”, expressou Luciano.

O secretário também ressaltou o compromisso do governo Ronaldo Lopes/João Lucas, que contempla duas unidades da Secretaria Municipal de Educação (Semed) com investimentos direcionados, com o objetivo de atender toda a rede pública.

“Atualmente, contamos com duas escolas em tempo integral, e já recebemos a autorização do prefeito Ronaldo Lopes para ampliar esse número em 2024. A educação de Penedo está avançando a passos largos”, destacou Luciano Lucena.

Texto Fagner Honorato

Fotos Assessoria Semed