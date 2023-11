SEDECIN Penedo dialoga com ambulantes e orienta turma do Empreende Alagoas

Dialogar com setores produtivos de Penedo e atuar diretamente na qualificação da mão de obra local são iniciativas do governo Ronaldo Lopes/João Lucas. Com essas orientações, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Comércio e Indústria (SEDECIN) conversou com ambulantes e orientou quem se prepara para empreender ou já atua no mercado local.

Somente nesta sexta-feira, 17, a agenda de trabalho da pasta da Prefeitura de Penedo começou pela manhã, quando a administração da SEDECIN reuniu-se com ambulantes no auditório da Sociedade de Cultura e Arte Popular de Penedo, a biblioteca situada ao lado da agência dos Correios, Centro Histórico da cidade.

De acordo com o Secretário Pedro Felipe Queiroz, os trabalhadores apresentaram demandas e receberam informações sobre eventos que a Prefeitura de Penedo irá promover ainda este ano – entre eles, o Natal de Luz – e também sobre a maior festa do calendário anual do município, os tradicionais festejos alusivos ao Bom Jesus dos Navegantes, no segundo final de semana de janeiro.

Os ambulantes foram orientados sobre o recadastramento de sua atividade na SEDECIN e se preparam para atuar de forma padronizada.

No período da tarde, no mesmo local, parte da turma inscrita no Empreende Alagoas e pessoas que já tocam a própria empresa participaram de palestra com Rômulo Lisboa, gerente geral de vendas direta da rede Boticário para região de Penedo e de Palmeira dos ìndios; e o proprietário da Farmácia de Manipulação de Penedo, Hurley Lins.

O bate-papo focado no empreendedorismo abordou temas como planos de ação e metas para o desenvolvimento do negócio, com relatos da trajetória pessoal e profissional dos convidados para a atividade de incentivo à geração de emprego e renda em Penedo.

SECOM PMP