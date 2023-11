Segredo revelado: Veja 10 dicas para conseguir seu EMPRÉSTIMO APROVADO

Quando a gente precisa de dinheiro para alguma resolução pessoal, não tem jeito, é preciso correr para o crédito. Mas ter um empréstimo aprovado pode ser uma tarefa difícil para algumas pessoas.

Por isso, preparamos um artigo com as 10 melhores dicas para você conseguir ter seu empréstimo de uma maneira mais fácil. Então, se você ficou interessado, continue lendo até o final para saber mais.

Dicas para ter seu empréstimo aprovado

Na hora de pedir um empréstimo, os bancos avaliam vários fatores que podem te prejudicar para ter o dinheiro liberado. Por isso, criamos uma lista com as 10 principais dicas para te ajudar no processo de solicitação.

1.Informe todos os dados corretos

Quando for preencher sua proposta, preste muita atenção se todos os seus dados estão certos. Assim, inserir dados de maneira errada ou omitir informações pode te prejudicar e fazer com que sua aprovação não aconteça.

Afinal, o banco pode entender que você está tentando dar um golpe e negar seu empréstimo por causa disso. Faça em um horário que você estiver mais tranquilo, e confira todos os dados antes de entregar a proposta.

2.Tenha comprovantes em seu nome

Algumas informações ajudam o banco a saber se ele terá como te encontrar ou te cobrar caso você atrase as parcelas do empréstimo. Por isso, ter comprovantes de renda em seu nome dá uma credibilidade maior para seu pedido.

Então, se você puder, coloque alguma conta básica em seu nome, como água, luz ou internet. Assim, você terá como comprovar onde mora e isso pode te ajudar muito na hora de pedir dinheiro ao banco.

3.Mantenha seus dados atualizados e garanta o empréstimo aprovado

Se você trocar de endereço, telefone ou mesmo de e-mail, é bom sempre deixar seus dados atualizados no banco. Isso ajuda a mostrar que você tem a intenção de ser encontrado sempre que precisar.

4.Uma conta no banco pode ajudar

Se você não tem uma conta no banco em que quer pedir o empréstimo, repense. Dessa maneira, ser correntista pode te ajudar na hora de conseguir uma liberação de crédito.

Isso acontece porque através da movimentação da sua conta, o banco pode te conhecer melhor e seus hábitos de compras. Por isso, é importante abrir uma conta e manter a movimentação em dia se quiser saber como ter seu empréstimo aprovado.

5.Cuidado com o limite das parcelas para conseguir o empréstimo aprovado

Faça os cálculos para que o valor da parcela não ultrapasse 15% da sua renda. Acima disso, o banco considera que é um risco liberar seu dinheiro, porque você pode não pagar, por ter outras contas mais importantes.

Então, quando for solicitar, não esqueça de sempre pensar nessa regrinha; nada acima de 15% de toda sua renda, ou da sua família.

6.Movimente sua conta

Movimentar a conta e usar os serviços que o banco te dá, pode ser uma boa maneira de criar um vínculo com a instituição e ajudar a melhorar seu histórico. Isso cria uma boa relação com a instituição, mas pode levar algum tempo.

Por isso, sempre use alguns serviços (sem assumir dívidas além do que pode pagar), e traga seus rendimentos para a conta do banco onde quer pedir o empréstimo. Vá trabalhando isso para os casos de empréstimos planejados.

7.Comprove sua renda para ter o empréstimo aprovado

Ter uma renda informal pode te prejudicar na hora de conseguir seu empréstimo, porque o banco não tem como saber quanto você ganha, nem se tem rendimentos suficientes para pagar.

Por isso, tenha sempre um comprovante de renda quando for fazer um empréstimo. Se você é trabalhados informal, pode usar a declaração de imposto de renda em alguns bancos, se tiver o piso mínimo para declarar.

8.Crie um bom histórico de pagamentos

O banco pode avaliar se você é um bom pagador antes de decidir se libera o empréstimo para você ou não. Por isso, manter as suas contas em dia pode ser um ótimo motivo para te ajudar na hora de conseguir o dinheiro.

Não deixe suas contas atrasarem, e se precisar fazer, sempre tente buscar acordou ou negociações para minimizar os efeitos em seu histórico de pagamentos. Se precisar de ajuda, confira seus direitos antes de começar a negociar.

9.Renegocie suas dívidas

Se você está precisando de um empréstimo para liquidar as suas dívidas, a melhor coisa é fazer uma renegociação antes de pedir o crédito. Muitas empresas tiram seu nome dos órgãos de proteção assim que você faz a negociação.

Dessa maneira, pode ficar mais fácil de conseguir a aprovação do crédito, se você não tiver muitas pendências em seu nome sem a intenção de fazer o pagamento. Você pode consultar suas dívidas através do aplicativo do Serasa.

10.Escolha valores dentro de sua realidade

Não é porque o banco te deu um limite alto, que você precisa solicitar todo o dinheiro que gostaria de receber. Por isso, evite criar expectativas exageradas na sua cabeça, as financeiras não veem isso com bons olhos.

Então, veja quais são as suas necessidades no momento e peça um empréstimo pensando nisso. Aquela viagem ou o guarda roupas novo podem esperar um pouco mais, não?

Outras dicas para ter seu empréstimo aprovado

Então, depois de ler as 10 melhor dicas, a gente ainda te dá mais algumas para ajudar mais um pouco. Por isso, fique atento com mais sugestões importantes que podem fazer toda a diferença durante a solicitação de crédito.

Por exemplo, se você for escolher um serviço de crédito, evite bancos onde você já teve ou tem restrições. Assim, você evita de ter maiores problemas na hora de conseguir seu empréstimo e esbarrar em problemas de histórico.

Ainda, pode ser uma boa escolha usar o cadastro positivo do Serasa para conseguir melhorar seu histórico de pagamentos e ter a liberação do seu empréstimo. Portanto, vale a pena ler um pouco mais sobre.

Por fim, se você achou esse conteúdo útil, não deixe de encontrar outros tópicos importantes aqui no blog.