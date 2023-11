SEGREDO REVELADO! Veja como transformar limite do CARTÃO de CRÉDITO em dinheiro

Você sabia que é possível transformar o limite do seu cartão de crédito em dinheiro? Esta é uma opção que permite sacar parte do limite disponível no cartão e pode ser uma alternativa para quando for necessário ter mais dinheiro para fechar o orçamento.

Muitas pessoas utilizam essa opção em caso de emergência. Por isso, esse tipo de saque também é conhecido como “saque emergencial”.

A seguir, entenda como funciona o saque emergencial e veja como sacar o limite do seu cartão de crédito.

Como funciona o saque emergencial do cartão de crédito?

De modo geral, o cartão de crédito oferece um limite para os consumidores. Dessa forma, ele só pode fazer compras até o limite estabelecido pelo banco ou instituição financeira.

No entanto, os usuários também podem utilizar o limite para fazer saques e receber em dinheiro. Trata-se do saque emergencial.

Nessa modalidade, o cliente pode sacar o dinheiro em uma das agências dos bancos, ou mesmo em terminais de Banco 24Horas, a depender da modalidade da instituição.

Dessa maneira, o valor do saque será cobrado na fatura do cartão. Mas é necessário cautela ao utilizar esse tipo de crédito, pois o valor a pagar recebe acréscimos de taxas, IOF (Imposto sobre Operação Financeira) e encargos do financiamento.



Limite de saque

É importante destacar que o valor disponível para saque no cartão de crédito não contempla todo o limite disponível para compras. Geralmente, as instituições oferecem entre 5% e 20% do limite disponível para saque.

Isso acontece porque as taxas para este tipo de transação são muito altas. Dessa forma, a intenção é não incentivar que os clientes utilizem essa opção. Antes de escolher o saque emergencial, é importante procurar por outras opções mais vantajosas, como um empréstimo ou mesmo a utilização do FGTS.

Assim, caso o limite disponível no seu cartão seja de R$ 2 mil, só será possível sacar até 20% desse valor, ou seja, R$ 400. Antes de solicitar o serviço é importante consultar a instituição da qual você é cliente para conferir os limites disponíveis e as taxas do serviço.

Como fazer saque com o cartão de crédito?

A forma de saque com o cartão de crédito vai depender da sua instituição financeira. Caso seja um banco que tenha agência presencial, como o Bradesco, Itaú ou Caixa Econômica Federal, basta se dirigir ao caixa eletrônico e utilizar o seu cartão de crédito, escolhendo a opção “saque com cartão de crédito”.

Por outro lado, nos casos das instituições de pagamentos, como PicPay e Banco Inter, é possível fazer o saque nos terminais de Banco 24Horas.

Algumas instituições também podem oferecer essa opção por meio do seu aplicativo. Por isso, vale a pena verificar o procedimento para cada uma delas.

Pix com cartão de crédito

O cartão de crédito, pode ser utilizado para compras presenciais e online, mas também conta com outras funções. Além do saque utilizando o seu limite, muitas pessoas também podem se beneficiar com a função Pix com cartão de crédito.

De modo geral, a ferramenta garante que o destinatário receba o dinheiro em apenas alguns segundos diretamente na sua conta bancária. No entanto, o pagador que escolhe fazer a operação com o cartão de crédito receberá a cobrança na sua fatura.

Para fazer Pix no cartão de crédito, você precisa ter uma conta em uma instituição financeira que ofereça esse serviço. O processo para a operação é simples e rápido. Assim, confira o passo a passo completo:

Em primeiro lugar, acesse o aplicativo ou o site da sua instituição financeira e escolha a opção Pix; Depois, na opção “Pagar ou Transferir” e informe a chave Pix do destinatário. Você também pode ler o QR Code do destinatário com a câmera do seu celular; Na sequência, confira os dados da transação e escolha a opção Cartão de Crédito como forma de pagamento; Por fim, digite a sua senha para confirmar a operação.

Pronto! Seguindo esse passo a passo, o dinheiro será transferido em apenas alguns segundos e você receberá um comprovante da transação. Este serviço está disponível 24 horas por dia, durante 7 dias na semana.