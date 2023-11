Segundo de Shohei: Ohtani nomeado MVP da Liga Americana após outra temporada exemplar

Shohei Ohtani é mais uma vez o MVP da Liga Americana – mas ainda não se sabe se ele permanecerá por aqui para defender seu troféu na próxima temporada.

Ohtani, um agente livre após o término de seu contrato com o Los Angeles Angels, ganhou o prêmio por unanimidade na noite de quinta-feira sobre a dupla do Texas Rangers, Corey Seager e Marcus Semien – que terão que se contentar com o campeonato da World Series.

Ohtani é sem precedentes

Ohtani teve, sem dúvida, sua melhor temporada em 2023. Na base, ele liderou a AL com 44 home runs – tornando-se o primeiro jogador japonês a fazê-lo – e uma porcentagem de 0,412 na base. O jogador de 29 anos liderou todo o beisebol em porcentagem de rebatidas (0,654) e na base mais rebatidas (1,066). Ele acertou 0,304, fez 95 corridas e roubou 20 bases em outra campanha dominante.

Até uma lesão no cotovelo em agosto que o impedirá de lançar em 2024, Ohtani também estava desfrutando de mais uma grande temporada no monte. Ele postou um recorde de vitórias e derrotas de 10-5 com um ERA de 3,14 e 167 eliminações em 132 entradas lançadas, superando em grande parte a maior taxa de caminhada (3,8 rebatidas por nove entradas) de sua carreira na MLB.

A perseguição do agente livre esquenta

Em uma ocorrência inusitada, Ohtani ganhou novamente o prêmio de MVP, apesar de não ter sido contratado por nenhum time.

Vários dos maiores gastadores do beisebol – como o Chicago Cubs e o Los Angeles Dodgers – estão trabalhando para convencer Ohtani a deixar o Angel Stadium e tentar a sorte em outro lugar a partir da próxima temporada. Porém, pode ser necessário ainda mais dinheiro para contratá-lo agora – Ohtani é o primeiro jogador na história do beisebol a ganhar o prêmio de MVP por unanimidade mais de uma vez.