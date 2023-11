Selena Gomez, criticada e tachada de covarde por sua posição sobre o conflito Israel-Palestina

Selena Gomez está no meio de uma briga após ser criticada pela American-Israeli Cooperative Enterprise (AICE), uma organização judaica, que a chamou de “covarde”.

A controvérsia está relacionada com a posição de uma série de celebridades sobre o conflito israelo-palestiniano que explodiu depois que o Hamas atacou Israel em 7 de outubro.

Mitchell Bardorepresentante da AICE, manifestou o seu descontentamento em declarações ao TMZ, acusando Selena de ceder à intensa pressão para boicotar e demonizar Israel.

A organização argumenta que esta atitude é prejudicial e contribui para uma narrativa tendenciosa sobre o conflito.

A crítica de Selena Gomez surge num contexto de tensões acrescidas e de opiniões divididas sobre o conflito no Médio Oriente.

O envolvimento de celebridades em torno de questões políticas sempre foi delicado e as posições públicas muitas vezes geram fortes reações e debates, dadas as vastas bases de fãs que essas pessoas têm.

No caso de Gómeza cantora de 31 anos expressou a sua preocupação com o conflito nas redes sociais e deixou claro que toda vida humana tinha que ser valorizada e protegida, praticamente recusando-se a tomar uma posição clara sobre o assunto, o que é compreensível dada a histeria ele gera.

“Precisamos proteger TODAS as pessoas” Gómez postado no Instagram.

Segundo o site, a AICE ficou decepcionada com a decisão de Selena de “pacificar os agressores” que estão tentando boicotar sua marca de cosméticos Rare Beauty por “assumir a posição popular de que os palestinos massacrados por Israel são as vítimas”.

Rare Beauty está sob o microscópio

Selena Gomez usou a página da sua marca de beleza para abordar a crise humanitária em Gaza, destacando o impacto devastador dos ataques aéreos israelitas sobre civis palestinos inocentes.

Na sua postagem, ela expressou preocupação com as inúmeras mortes e deslocamentos causados ​​pelos acontecimentos recentes na região.

A artista, conhecida por ser activista em diversas causas, utilizou a sua plataforma para sensibilizar para a situação em curso, sublinhando a importância de acabar com a violência e de procurar soluções pacíficas no meio da crise no Médio Oriente.