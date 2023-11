Semed divulga resultado final do PSS Gestor Escolar

A Secretaria Municipal de Educação (SEMED) divulgou nesta sexta-feira, 17, o resultado final do Processo de Seleção Simplificada (PSS) para Gestores Escolares lançado pela Prefeitura de Penedo, uma iniciativa inédita na educação do município.

A pontuação dos profissionais em educação que avançaram até a etapa final do processo que define diretor e diretor adjunto de unidades de ensino da Prefeitura de Penedo é referente às avaliações da prova objetiva, análise de títulos e apresentação do Plano de Gestão de cada candidato(a).

Vale ressaltar que as unidades da SEMED que não apresentarem inscrições terão os cargos de gestão escolar definidos por candidatos aprovados no mesmo processo, conforme direcionamento para as vagas em aberto.

EMEB IRMÃ JOLENTA

NOME DO CANDIDATO PONTUAÇÃO FINAL Jane Freire de Souza Santos (Diretora) 22,30

EMEB SANTA LUZIA

NOME DO CANDIDATO PONTUAÇÃO FINAL Meire Clésia dos Santos (Diretora) 23,25 Rosilva Inácio Dos Santos (Diretora Adjunta) 19,85

EMEB ROTARY

NOME DO CANDIDATO PONTUAÇÃO FINAL Bernadete Soares da Silva (Diretora) 21,25

EMEB BARÃO DE PENEDO

NOME DO CANDIDATO PONTUAÇÃO FINAL Rosete Araújo de Oliveira Soares (Diretora Adjunta) 18,05

EMEB DOM CONSTANTINO

NOME DO CANDIDATO PONTUAÇÃO FINAL Adriana Vieira Santos (Diretora) 20,15

EMEB MANOEL TAVARES

NÃO HOUVE CLASSIFICADOS

EMEB JOSEF BERGMANN

NOME DO CANDIDATO PONTUAÇÃO FINAL Gilva Vieira (Diretora) 22,45

EMEB PROFESSORA HELENA DE OLIVEIRA CARVALHO

NOME DO CANDIDATO PONTUAÇÃO FINAL Daniele Lima Dantas (Diretora) 21,55

EMEB JOSÉ DA COSTA MANGABEIRA

NOME DO CANDIDATO PONTUAÇÃO FINAL Sara Ferreira Melo Barreto ( Diretora) 23,45 Adriana Francisca Belo Gois ( Diretora Adjunta) 19,03

EMEB MANOEL SOARES DE MELO

NOME DO CANDIDATO PONTUAÇÃO FINAL Alessandra dos Santos (Diretora) 16,65

EMEB DOUGLAS APRATTO TENÓRIO

NÃO HOUVE CLASSIFICADOS

EMEB PROFESSOR WILTON LUCENA

NÃO HOUVE CLASSIFICADOS

EMEB HANNA BERTHOLET

NÃO HOUVE INSCRITOS

EMEB ISABEL CRISTINA ALVES TOLEDO

NÃO HOUVE CLASSIFICADOS

EMEB SANTA CÂNDIDA

NOME DO CANDIDATO PONTUAÇÃO FINAL Rosiran Barbosa Fontes de Oliveira (Diretora) 21,45

EMEB SÃO JOÃO BATISTA

NÃO HOUVE CLASSIFICADOS

EMEB ENGENHEIRO ANTÔNIO CÂNDIDO TOLEDO

NOME DO CANDIDATO PONTUAÇÃO FINAL Kátia Maria Monteiro Soares (Diretora) 20,35

EMEB JOÃO XXIII

NOME DO CANDIDATO PONTUAÇÃO FINAL Jandira da Silva Batista (Diretora) 17,85 NÃO HOUVE CLASSIFICADOS

EMEB MARIA DA GLÓRIA PIMENTEIRA

NÃO HOUVE CLASSIFICADOS

EMEB PAULO VI

NOME DO CANDIDATO PONTUAÇÃO FINAL Rosa Maria dos Santos (Diretora) 19,06

EMEB PROFESSOR IRÊNIO ARAÚJO

NÃO HOUVE CLASSIFICADOS

EMEB CÔNEGO TEOTÔNIO RIBEIRO

NÃO HOUVE CLASSIFICADOS

EMEB PROFESSOR ARLINDO FERREIRA DE MORAIS

NÃO HOUVE CLASSIFICADOS

EMEB SANTO ANTÔNIO

NÃO HOUVE CLASSIFICADOS

CRECHE MUNICIPAL VOVÔ JUDITH

NOME DO CANDIDATO PONTUAÇÃO FINAL MICHELINE N. DE SANTANA BARROS (Diretora) 19,85

CRECHE MUNICIPAL DENILMA BULHÕES

NOME DO CANDIDATO PONTUAÇÃO FINAL ELMA DE ASSIS SANTOS (Diretora) 18,65

CRECHE MUNICIPAL MENINO JESUS

NOME DO CANDIDATO PONTUAÇÃO FINAL DORCELINA MARTINS MORAIS DIAS (Diretora) 20,85

CRECHE MUNICIPAL ROSETE ANDRADE´

NÃO HOUVE CLASSIFICADOS

CRECHE MUNICIPAL LÚCIA NOGUEIRA

NÃO HOUVE CLASSIFICADOS

CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL EVERALDO PEIXOTO GAMA

NOME DO CANDIDATO PONTUAÇÃO FINAL Maria José de Souza Silva (Diretora) 18,15

