SEMED Penedo lança segundo edital para seleção simplificada de gestor escolar

A Secretaria Municipal de Educação (SEMED) lançou nesta sexta-feira, 24, o segundo edital do Processo de Seleção Simplificada (PSS) para administração de unidades de ensino e creches da Prefeitura de Penedo.

O novo PSS Gestor Escolar decorre da insuficiência de docentes aprovados para os cargos de diretor e diretor-adjunto no primeiro edital, com onze das trinta unidades da rede municipal com as funções de gestão em aberto para os próximos anos letivos.

E para evitar prejuízo à oferta da educação pública em Penedo, caso se repita a escassez de aprovados no novo PSS Gestor Escolar, o edital prevê que os cargos poderão ser preenchidos por meio de nomeação.

As inscrições serão abertas na próxima segunda-feira, 27, encerrando no dia 30 de novembro, exclusivamente de forma presencial, na SEMED, no horário das 8h às 16 horas.

Confira abaixo o edital que também está publicado no Diário Oficial do Município desta sexta, 24.

SEGUNDO EDITAL PSS GESTOR ESCOLAR