SEMU promove Movimento Mulher 360° e capacita mulheres de Penedo com Projeto Ela Se Garante

A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal da Mulher (SEMU), realizou na Vila Matias uma experiência única no Centro Juvenil Maria Auxiliadora, instituição de assistência social situada naquela comunidade.

A pasta criada no governo Ronaldo Lopes/João Lucas promoveu o Movimento Mulher 360°, com a temática “Direito Delas”, proporcionando uma palestra enriquecedora das advogadas alagoanas Edâmara Araújo e Rafaela Queiroz, fundadoras do projeto “Em Pauta por Elas”.

O evento contou com a participação de representantes da rede de proteção à mulher em Penedo, incluindo policiais, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, OAB, Ministério Público, Ouvidoria e ONGs, assim como representantes da Prefeitura de Penedo e da Câmara de Vereadores.

Um destaque especial foi a entrega do prêmio “Mulheres que Brilham” para a radialista Martha Mártyres, homenageada por sua notável força e trajetória inspirada. O evento reforçou o compromisso da SEMU em reconhecer e celebrar as mulheres que fazem a diferença em suas áreas de atuação.

“O Movimento Mulher 360° continua a ser uma plataforma crucial para promover a igualdade de gênero, conscientização e fortalecimento das mulheres em Penedo”, afirma Mariana Barbosa, Secretária Municipal da Mulher.

CURSO DE AUTOMAQUIAGEM

A Secretaria da Mulher também promoveu mais um curso de qualificação em Penedo, direcionado para mulheres aprenderem a fazer automaquiagem, mais uma iniciativa do Projeto Ela Se Garante.

A iniciativa é maior do que a aplicação de maquiagem, oferecendo confiança, capacitação e oportunidades para o empreendedorismo viabilizado por duas turmas, cada uma composta por 10 participantes.

As aulas foram ministradas com maestria pela maquiadora penedense Laryssa Mayara. “Este projeto reflete não apenas habilidade técnica, mas também comprometimento em capacitar e inspirar as mulheres de Penedo”, destaca Mariana Barbosa.

Texto Fagner Honorato

Fotos Assessoria SEMU

Vídeos Felipe Cavalcante