Senador Bob Menendez é instado a renunciar em trailer de filme viral

Senador dos EUA em apuros Bob Menéndez está ouvindo novos pedidos de renúncia, mas desta vez vem com muitas risadas… cortesia de uma mensagem inspirada no trailer de um filme satírico.

O resultado são clipes hilariantes de Richard Dreyfuss reclamando de Bob… martelando as frustrações de Nova Jersey com o fato de o senador não renunciar ao cargo em meio à investigação em andamento sobre seus supostos crimes.

O clipe também se refere a ele zombeteiramente como “Senador Bob Menendez (D-Egito)”… referindo-se ao fato de ele ser acusado de monopolizar o mercado egípcio para importação de carne halal. Também o critica por ameaçar a maioria do Partido Democrata no Senado.

Os inimigos do senador estão pedindo ao pessoal do X que repasse o trailer para instar Menendez a renunciar imediatamente. Não prenda a respiração por isso, no entanto, as críticas de filmes estão chegando para o trailer.