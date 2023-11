‘Senhora louca do avião’ Tiffany Gomas revela que Conor McGregor enviou uma mensagem para ela após o incidente

Cenquanto todos nós ainda estamos tentando descobrir se ‘senhora louca do avião‘ Tiffany Gomas fez tudo isso de propósito para obter mais influência, ela certamente está aproveitando os espólios de seu momento viral na Internet. O que ela fez a bordo de um avião com muitos passageiros a bordo foi um dos momentos mais interessantes, porém confusos, de 2023. Gomas até se tornou uma das fantasias de Halloween mais usadas deste ano e ela com certeza está fazendo de tudo para se manter relevante. Ser uma mulher bonita também ajuda no seu caso, ela pode facilmente marcar comerciais e começar uma nova carreira a partir disso. O clipe não é tão longo, ela aparentemente enlouquece com outro passageiro do avião e implora para sair do avião.

O momento chocante em que uma ‘mulher maluca’ enlouquece em um avião por causa de um passageiro imaginárioTwitter

Enquanto ela se dirige para a saída com todos enlouquecidos, ela diz a todos que o passageiro que ela confrontou não era real. À medida que atravessamos uma era repleta de teorias da conspiração, todos queriam saber o que exatamente Tifany Gomas viu. Até pessoas famosas como Conor McGregor ficaram curiosas sobre o evento. Gomas apareceu recentemente no Banqueta de bar Sports’ ‘Pardon My Take’ podcast em sua primeira entrevista após o incidente. Ela revelou que as pessoas consideraram o momento fora de proporção e negaram ter visto qualquer coisa sobrenatural naquele avião. Mas também, ela revelou que McGregor entrou em seus DMs.

O que Conor perguntou a Tiffany Gomas?

Antes que alguém tirasse conclusões, Conor McGregor supostamente não entrou nos DMs de Tiffany Gomas para dar em cima dela. Ele estava apenas curioso, como todo mundo. Aqui está o que Gomas disse: “Eles estão me fazendo parecer um morcego– … e como eu fiz, eu parecia absolutamente louco, mas não. Eu estava pensando. (Eu) precisava tirar isso disso, Fiquei muito angustiado. Não dei uma boa olhada. Conor McGregor entrou em contato e me enviou uma DM. Ele não estava tentando entrar nas minhas calças nem nada, mas queria saber o que eu vi. Independentemente disso, Conor McGregor me segue, tipo, que diabos?”