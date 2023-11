O Feirão Serasa Limpa Nome está de volta e chega com força total, oferecendo descontos e condições especiais para que você possa se livrar das dívidas, funcionando de forma simultânea ao Desenrola Brasil.

Descontos elevados em mais de 500 empresas: Serasa e Desenrola oferecem grandes oportunidades para quem está com o “nome sujo”

A 30ª edição do Feirão Serasa Limpa Nome começou nesta segunda-feira e promete ser uma das melhores oportunidades para quem deseja negociar dívidas e recuperar o crédito.

De acordo com o bureau de crédito Serasa, os descontos nas dívidas podem chegar a incríveis 99%. Em suma, a ação se estende até o dia 30 de novembro, dando um mês inteiro para que as pessoas aproveitem essa chance.

Resumindo, o Feirão conta com a participação de mais de 500 empresas. Desse modo, abrangendo diversos setores, como bancos, instituições financeiras, comércio varejista, operadoras de telefonia e securitizadoras.

Além disso, aquelas empresas que fazem parte do Desenrola Brasil, também estão oferecendo os mesmos descontos para quem optar por pagar à vista. Caso queira realizar renegociações diretamente pelo Desenrola Brasil, basta acessar a plataforma oficial do governo por meio da sua Conta Gov.

Concessionárias de energia se juntam ao Feirão

Uma grande novidade nesta edição do Feirão é a inclusão das concessionárias de energia na lista de empresas participantes. Assim, isso significa que você poderá negociar contas atrasadas de energia com a Enel, que atende consumidores de São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará, e com a Light, concessionária do Rio de Janeiro.

Além disso, as empresas participantes também oferecem a opção de parcelamento em até 72 vezes. E se você optar por pagar via Pix, a boa notícia é que a baixa na Serasa acontece na mesma hora, proporcionando agilidade e comodidade no processo de regularização de dívidas.



Como negociar suas dívidas

Negociar suas dívidas no Feirão Serasa Limpa Nome é um processo simples e pode ser feito de duas maneiras: pelo aplicativo ou pelo site oficial da Serasa.

Negociação de dívidas pelo aplicativo

Comece fazendo o download do aplicativo da Serasa em seu celular, disponível tanto para Android quanto para iOS. Contudo, caso você ainda não tenha cadastro, faça uma inscrição gratuita preenchendo os dados solicitados, como número de documento, nome, e-mail e senha.

Escolha a oferta

Após acessar a plataforma, todas as informações financeiras relacionadas às suas dívidas serão exibidas. Desse modo, selecione a opção “Ver ofertas” e confira as condições oferecidas para pagamento, já com o desconto do Serasa Limpa Nome aplicado. Depois, clique na dívida que deseja renegociar e escolha a opção “Negociar”.

Revise e finalize o acordo

Agora, é hora de decidir a melhor forma de pagamento que atenda às suas preferências. Se for boleto, você pode copiar o código, baixar ou solicitar o envio via WhatsApp. No entanto, caso prefira a opção do Pix, selecione o dia de vencimento e a quantidade de parcelas desejadas.

Depois, revise as informações e clique em “Concluir acordo”. Por fim, após fechar o acordo, realize o pagamento de acordo com as condições definidas na etapa anterior.

Negociação de dívidas pelo site

O primeiro passo para negociar suas dívidas pelo site é acessar o site oficial da Serasa e preencher seus dados. Se ainda não tiver um cadastro, realize a inscrição gratuita, preenchendo as informações solicitadas.

Assim como no aplicativo, selecione “Ver ofertas” e verifique as condições de pagamento com o desconto do Serasa Limpa Nome já aplicado. Por conseguinte, escolha a dívida que deseja renegociar e clique em “Negociar”.

Decida a melhor forma de pagamento que atenda às suas preferências. Se for boleto, você pode copiar o código, baixar ou solicitar o envio via WhatsApp. Por outro lado, se preferir o Pix, selecione o dia de vencimento e a quantidade de parcelas desejadas. Em seguida, revise as informações e clique em “Concluir acordo”. Assim sendo, faça o pagamento da negociação.