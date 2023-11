Sergio Pettis compara potencial venda do Bellator à ameaça do UFC de perder peso mosca

Sergio Pettis sente que já esteve aqui antes.

Enquanto se prepara para enfrentar Patchy Mix no Bellator 301, naquele que pode ser o último show do Bellator, Pettis se lembra de uma de suas últimas lutas no peso mosca do UFC em 2019. Na época, ele estava em alta depois de derrotar o multi-desafiante ao título do UFC Joseph Benavidez. , e ele sabia que uma vitória provavelmente o colocaria na disputa pelo título.

Infelizmente, sua ascensão na classificação correu paralelamente aos rumores de que o UFC possivelmente estava se desfazendo de toda a divisão de 125 libras. Vários lutadores de destaque – incluindo o futuro campeão Brandon Moreno – foram repentinamente dispensados ​​da promoção.

A Paramount, controladora do Bellator, está em negociações há meses sobre a venda da promoção; sua subsidiária, Showtime, fechará toda a divisão esportiva no final deste ano. Isso deixa Pettis e quase todo mundo no Bellator presos no limbo, sem nenhuma ideia real do que acontecerá depois do evento de sexta-feira.

“Sinto que já estive nessa situação antes”, disse Pettis ao MMA Fighting. “Quando eu estava no peso mosca do UFC e estava lutando contra o Jussier Formiga, descobri uns dois dias antes de lutar com ele que o UFC estava pensando em se livrar de todo o peso mosca.

“Isso destruiu minha mentalidade. Eu estava tipo, ‘Por que eu me importo em vencer essa luta se não vou conseguir nem uma chance pelo título?’ Sinto que aprendi com isso.”

O UFC nunca se livrou da categoria, mas o estrago já estava feito para Pettis, que perdeu por decisão unânime para Formiga.

É por isso que Pettis se recusa a permitir que perguntas sobre o futuro do Bellator o distraiam da tarefa em questão. Ele está prestes a enfrentar um adversário com um recorde de 18-1, incluindo 13 finalizações. Mix acabou de demolir o companheiro de equipe de Pettis, Raufeon Stots, com um nocaute violento em 80 segundos.

“Nada disso importa para mim”, disse Pettis. “Aconteça o que acontecer com o Bellator, acontece. Eu sou o campeão deles. Tenho orgulho de ser o campeão deles. Pretendo continuar sendo o campeão depois desta noite de sexta-feira.”

Se há um aspecto positivo na desgraça pendente do Bellator, é que Pettis se encontra em uma posição vantajosa com seis vitórias consecutivas, cinco delas no peso galo. Ele eliminou Patricio Pitbull, amplamente considerado o Bellator GOAT, de forma desequilibrada.

Agora Pettis pretende adicionar Mix à sua coluna de vitórias também. Sua atual promoção pode estar em perigo, mas ele se sente confiante de que se recuperará, não importa o que aconteça.

“Acho que esta vitória sobre Patchy neste fim de semana abre muito mais portas para mim”, disse Pettis. “Esse era o objetivo. Assim que saí do UFC, eles me disseram que preciso ser campeão em outro lugar por causa dos números e de todas essas coisas extras. Parei de me importar com isso.

“Estou apenas enfrentando luta por luta. Se divertindo. Estou nisso por um longo tempo. Onde quer que eu vá, eu acabo. Ainda serei o melhor artista marcial que posso ser e isso é tudo que posso controlar.”

Além disso, Pettis comemorou recentemente seu 30º aniversário e sente que agora está começando a atingir seu potencial máximo, o que é assustador de se pensar, considerando o recorde que já acumulou em sua carreira.

“Comecei tarde”, disse Pettis com uma risada. “Não demonstrei toda a minha capacidade. Não mostrei tudo o que tenho. Nos próximos cinco anos, pretendo realmente deixar minha marca no esporte e me tornar um dos melhores a fazê-lo.

“Na verdade, eu estava fazendo as contas recentemente dos últimos quatro caras com quem lutei e acho que [their combined records were] como 127 vitórias e 19 derrotas. É louco. Está tudo acontecendo junto. Estou muito animado para esta sexta-feira. Isso é tudo que eu queria.”