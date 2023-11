Série de super-heróis sombrios ‘The Boys’ terá spin-off mexicano

Amazonas está supostamente expandindo “Os meninos“universo com um spinoff em espanhol ambientado em Cidade do México. A popular série de super-heróis sombrios, baseada nos quadrinhos de Garth Ennis e Darick Robertsonfoi um sucesso para a Amazon e este novo projeto pretende capitalizar seu sucesso.

Embora os detalhes da trama estejam sendo mantidos em segredo por enquanto, fontes revelam que o spinoff será produzido por Televisão Sony Pictures e Estúdios Amazon MGM, assim como seu antecessor. O roteiro será escrito por Gareth Dunnet-Alcocerconhecido por seu trabalho no próximo filme da DC “Blue Beetle”.

O criador original de “The Boys”, Erik Kripke, atuará como produtor executivo ao lado de Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz e Pavun Shetty.

Diego Lua e Gael García Bernaldois renomados atores mexicanos, também deverão se juntar ao projeto como produtores executivos sob sua bandeira, A Corrente do Golfo. No entanto, as negociações ainda estão em curso para finalizar o seu envolvimento.

‘The Boys’ tem sido um grande sucesso para a Amazon

Se o spinoff receber luz verde, marcará a terceira série em “Os meninos“universo. O programa principal deve ir ao ar em sua quarta temporada em 2024, enquanto a estreia recente”Geração V” concentra-se em uma faculdade para super-heróis dirigida pela Vought International. Além disso, uma série de antologia animada intitulada”Os meninos apresentam: diabólico“já foi lançado em Vídeo principal.

Essa mudança faz parte da estratégia da Amazon de expandir seus programas de streaming por meio de produções em idiomas locais. A empresa está atualmente trabalhando em spinoffs de sua série de espionagem de alto orçamento “Citadel”, com planos para shows na Índia, Itália e outros locais.

“The Boys” tem sido um grande sucesso para a Amazon desde sua estreia em 2019. Ele tem uma classificação consistente nas paradas de streaming da Nielsen e recebeu elogios da crítica, ganhando oito indicações ao Emmy até o momento, incluindo uma de Melhor Série Dramática em 2021.

