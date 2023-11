Série de vitórias de Djokovic na Copa Davis termina com derrota para Sinner

Jannik Pecador salvou três match points antes de terminar Novak Djokovic sequência de 21 vitórias consecutivas em Copa Davis partidas de simples, 6-2, 2-6, 7-5, para empatar a Itália em 1-1 com a Sérvia no confronto semifinal no sábado.

A vitória de Sinner vingou sua derrota para Djokovic pela Finais ATP título apenas seis dias antes.

A derrota anterior de Djokovic na Copa Davis foi quando ele se aposentou contra Juan Martín del Potro na Sérvia 2011 derrota na semifinal contra a Argentina. A última derrota de Djokovic em uma partida completa de simples na Copa Davis foi em 2009.

Djokovic desperdiçou um trio de match points antes de Sinner se recuperar e quebrar seu próximo game de serviço para avançar por 6-5 antes de sacar a partida.

Miomir Kecmanovic venceu Lorenzo Museti 6-7 (7), 6-2, 6-1 para dar à Sérvia uma vantagem de 1-0 sobre a Itália na primeira partida de simples.

Foi o terceiro encontro entre o melhor colocado Djokovic e o quarto colocado Sinner em 12 dias. Sinner venceu Djokovic na fase de grupos do ATP Finals na semana passada, antes de Djokovic vencer Sinner na final para ganhar o sétimo título ATP Finals, quebrando o recorde.

Djokovic e Sinner devem se enfrentar novamente na partida decisiva de duplas.

O vencedor enfrentará a Austrália na final de domingo, na mesma quadra dura coberta em Málaga, na Espanha.

Djokovic ajudou a Sérvia a conquistar seu primeiro e único título da Copa Davis em 2010. Na quinta-feira, ele se tornou o jogador sérvio de maior sucesso ao vencer Cameron Norrie pela 44ª vitória na competição.

A Sérvia procura a sua primeira final desde 2013, quando perdeu com a República Checa, em Belgrado. O único título da Itália foi em 1976. A última final foi em 1998.