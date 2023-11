Sete maneiras principais de consertar o Kwik Trip que não funciona em 2024

As lojas Kwik Trip em Rochester agora oferecem itens frescos sob encomenda por meio do aplicativo DoorDash, permitindo que terceiros os entreguem diretamente em sua porta. Haverá uma seleção limitada de itens nas prateleiras do Kwik Trip; no entanto, estarão disponíveis para quem procura comida quente, pizzas para levar e assar e quaisquer outros lanches de loja de conveniência que desejar.

No entanto, o aplicativo Kwik Trip não está funcionando corretamente devido a algumas falhas técnicas. Mas não há nada com que se preocupar, pois temos algumas soluções que certamente irão ajudá-lo a resolver este problema. Então, vamos começar com o guia.

Por que o aplicativo Kwik Trip não está funcionando?

É possível que o Kwik Trip Rewards não esteja funcionando corretamente por vários motivos. Aqui estão alguns dos motivos mais comuns.

Problemas de conexão com a Internet: O Kwik Trip Rewards pode não carregar corretamente se você não tiver uma conexão estável com a Internet. Problemas do servidor Kwik Trip Rewards: Parece que os servidores Kwik Trip Rewards estão com problemas. A página de status do Kwik Trip Rewards pode ajudá-lo a descobrir se isso está acontecendo com você. Problemas de compatibilidade de dispositivos: Embora o Kwik Trip Rewards possa ser usado em vários dispositivos, ele pode não ser compatível com todos os dispositivos. Dados de aplicativos corrompidos: É possível que os dados do aplicativo do seu dispositivo sejam corrompidos, comprometendo sua funcionalidade. Versão desatualizada do aplicativo: Certifique-se de ter instalado a versão mais recente do Kwik Trip Rewards. Se quiser verificar se há atualizações, você pode fazê-lo na App Store ou na Google Play Store.

Como consertar o Kwik Trip que não funciona em 2024

Então, aqui estão algumas correções que certamente ajudarão você a resolver o problema de não funcionamento do Kwik Trip:

Reiniciar a viagem Kwik Aplicativo

É recomendado que você reinicie o aplicativo primeiro. Geralmente existem falhas e bugs no software que podem causar travamentos. Ele pode ser afetado por essas falhas temporárias, fazendo com que o aplicativo trave quando não carrega.

Assim que o aplicativo Kwik Trip for fechado na seção de aplicativos recentes, reinicie-o. Depois de tentar isso, se o problema persistir, vá para a próxima etapa.

Verifique a sua conexão com a internet

Atualmente, se o aplicativo Kwik Trip não estiver funcionando, pode ser devido a um problema de conectividade. Para que o Kwik Trip funcione, o WiFi ou o serviço de celular devem estar conectados à internet.

Observe o status na parte superior da tela do seu telefone para ter certeza de que há um sinal forte de WiFi ou celular. Teste outro aplicativo que também use a Internet para ver se funciona perfeitamente se você não tiver certeza se sua conexão com a Internet é forte. É a sua conexão com a Internet a responsável pelo problema, caso não seja.

Você deve atualizar o aplicativo Kwik Trip se houver uma atualização disponível. Quando o aplicativo precisa ser atualizado, esse problema ocorre frequentemente. Certifique-se de que o aplicativo Kwik Trip esteja atualizado verificando se há atualizações.

Para telefones Android, abra o Loja de jogos . Abra a App Store se você possui um iPhone.

Você pode pesquisar Kwik Trip aqui e tocar na opção que corresponde à sua pesquisa.

Posteriormente, se uma atualização estiver disponível, um Atualizar botão aparecerá. Para atualizar o aplicativo, toque no Atualizar botão.

Inicie o aplicativo Kwik Trip atualizado e agora ele deve funcionar normalmente.

Excluir arquivos de cache de Viagem Kwik

Esses problemas podem ser causados ​​principalmente por arquivos de cache. Pode ser necessário limpar o cache do aplicativo Kwik Trip se você estiver enfrentando o problema de Kwik Trip Not Working.

Para usuários de iOS, não é possível limpar o cache dos aplicativos, então reinstalar o aplicativo é a única opção. Por outro lado, os usuários do Android podem limpar o arquivo de cache do Kwik Trip seguindo as etapas abaixo:

Para abrir a tela de informações do aplicativo, basta tocar no Ícone da viagem Kwik e toque no eu botão.

Armazenar no Informações do aplicativo . Toque emno

Limpar cache e Apagar os dados. Clique em Limpar cache para limpar o cache do aplicativo. Nesta seção você encontrará botões para. Clique empara limpar o cache do aplicativo.

Existe a possibilidade de a versão do sistema operacional do seu dispositivo ser incompatível com a versão mais recente do Kwik Trip, o que está causando esse problema. Caso o Kwik Trip não esteja funcionando no seu dispositivo, pode ser necessário atualizar o firmware. Para fazer isso, siga estas etapas:

No Android

No seu telefone Android, toque no Configurações ícone do aplicativo.

Atualização de software . Clique em

Para procurar atualizações de firmware, toque em Baixar e instalar .

Certifique-se de instalar todas as atualizações disponíveis e veja se ainda está tendo problemas.

No iOS

Vá para o seu dispositivo iOS Configurações .

Vou ao Em geral seção.

Atualização de software . Clique em

Para instalar a atualização, toque no instale agora botão.

Reinstale Viagem Kwik

Também existe a possibilidade de os arquivos do aplicativo Kwik Trip estarem corrompidos, o que também pode causar o problema do Kwik Trip Not Working. Pode ser uma boa ideia reinstalar o aplicativo Kwik Trip e ver se funciona. Para fazer isso, siga estas etapas:

No iOS

Segure o ícone do aplicativo Kwik Trip e toque em Excluir .

Para confirmar a exclusão, toque em Excluir de novo.

No seu dispositivo iOS, abra o Loja de aplicativos .

Nos resultados da pesquisa, procure por Viagem Kwik e toque na primeira opção.

Para instalar o aplicativo, toque no Pegar botão.

Depois de instalar o aplicativo, faça login em sua conta e o problema deverá ser resolvido.

No Android

Na gaveta de aplicativos, mantenha Kwik Trip pressionado e toque em Desinstalar . Para desinstalar o aplicativo, toque em OK .

Depois, no seu dispositivo, abra o seu Gaveta de aplicativos e toque Loja de jogos .

Na barra de pesquisa na parte superior, digite Viagem Kwik e procure por ele.

Para instalar o aplicativo, clique no resultado de pesquisa relevante e toque em Instalar .

Depois de instalar o aplicativo Kwik Trip, faça login em sua conta.

Se nenhuma dessas correções funcionar para você resolver o problema de Kwik Trip Not Working, você pode tentar entrar em contato com o centro de suporte ao cliente Kwik Trip. Visite o site oficial do aplicativo e informe aos desenvolvedores se você tiver algum problema com ele. Dessa forma, a empresa tentará solucionar sua reclamação o mais rápido possível.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO: