Sete maneiras principais de corrigir erro de não funcionamento do controle remoto Nvidia Shield

A Nvidia Shield TV já existe há algum tempo e sua popularidade só aumentou. A Nvidia já investiu em muitos produtos e depois de tantos anos, os usuários começaram a se preocupar com o controle remoto Shield TV. Se você também enfrenta problemas regulares, como não funcionar ou não conectar, você está no lugar certo. Neste guia, mostraremos como você pode consertar o controle remoto da Shield TV que não funciona e por que isso acontece.

Por que o Shield Remote não funciona?

O controle remoto Shield TV pode não estar funcionando por vários motivos. No entanto, alguns dos motivos mais potenciais para o Shield Remote não funcionar são os seguintes:

Fim da vida útil da bateria: O controle remoto Shield TV é alimentado por 2 pilhas AAA. Essas baterias esgotam-se em uma vida útil de 4 a 6 meses. Se você acha que o tempo já passou, é melhor trocar as pilhas e verificar.

Firmware remoto desatualizado: No Shield TV, cada parte da TV requer uma atualização para funcionar sem esforço. Se você não atualiza sua TV há algum tempo, provavelmente agora é a hora de fazê-lo.

Cache corrompido: Semelhante aos aplicativos Android, o Shield TV também coleta cache que o ajuda a funcionar mais rápido. No entanto, se o cache for corrompido, isso poderá causar problemas como o não funcionamento.

Esses são alguns dos motivos mais comuns, porém problemáticos, que podem fazer com que o controle remoto Shield não funcione. Se você estiver tendo algum desses ou qualquer outro problema, a próxima seção o ajudará a consertar.

Como consertar o Shield Remote que não funciona 2024

Veja como você pode consertar um controle remoto Shield se ele não estiver funcionando. Certifique-se de seguir este guia na série em que está escrito e não pule nenhuma etapa.

1. Conecte um mouse à sua TV Shield

Para ser preciso, isso não é exatamente uma solução. Em vez disso, é uma solução fácil para contornar e consertar o controle remoto da Shield TV que não funciona. Sua Shield Tv suporta três conexões USB e você precisa ter um mouse com fio em mãos. Até mesmo um wireless será um sufixo. Isso irá ajudá-lo enormemente a se conectar e resolver os problemas, porque se você não conseguir fazer nada na sua TV, não conseguirá consertar.

2. Reinicie sua Shield TV e verifique

A primeira coisa que você precisa fazer é reiniciar sua Shield TV e verificar se o controle remoto está funcionando ou não. Caso contrário, retire o plugue da TV e aguarde alguns minutos antes de ligá-la novamente. No momento, não há como desligar completamente apenas o controle remoto. Por padrão, funciona com a TV.

3. Troque as baterias

É possível que as baterias estejam sem carga. Curiosamente, o Shield TV oferece uma maneira de verificar se o seu Shield TV ainda tem bateria ou não. Aqui estão as etapas para verificar isso:

Ligue sua TV. Agora, vá para Configurações. No painel lateral, clique em Controle remoto e acessórios. Clique em Acessórios de escudo. Agora, veja o poder do seu controle remoto. Se for menor, troque as pilhas simplesmente deslizando a parte traseira e colocando um novo conjunto de pilhas AAA. Se você estiver usando modelos mais antigos, uma bateria CR2032 é o que você precisa.

Porém, se você perceber que a potência está acima de 50%, a bateria certamente não é um problema. Nesse caso, prossiga com a próxima correção.

Uma das melhores coisas sobre a Nvidia Shield TV é que ela fornece atualizações regularmente. Em contraste com a Samsung Smart TV ou Android TV, a Nvidia Shield TV é muito superior. Quando as atualizações são regulares e você não atualiza, pode haver problemas inesperados porque as atualizações são feitas para corrigi-los. Um desses problemas é o problema com o controle remoto da Shield TV. Aqui estão as etapas para atualizar sua TV:

Certifique-se de que sua TV esteja ligada e conectada à internet. Clique em Configurações. A seguir, clique em Preferências do dispositivo. Agora clique em Sobre. Em seguida clique em Atualização do sistema.

Se uma atualização estiver disponível, sua Shield TV começará a ser atualizada. Depois de reiniciar, tente usar o controle remoto e deve funcionar. No entanto, se o Shield Remote ainda não estiver funcionando, prossiga com a próxima correção.

Se a atualização do software da sua TV não ajudou, é possível que o seu controle remoto também precise de uma atualização. Como já foi dito, todas as partes da Sheild TV podem ser atualizadas, assim como o controle remoto. Aqui estão as etapas para atualizar o firmware do Shield Remote:

Na sua Shield TV, abra Configurações. No painel direito, clique em Acessórios ESCUDO. Selecione Shield Remote e toque em Atualizar firmware . Agora seu Shield Remote começará a ser atualizado. Antes de iniciar este processo, certifique-se de ter uma conexão estável com a Internet.

Depois que seu controle remoto for atualizado, você não deverá ver nenhum problema. No entanto, se o Shield Remote ainda não estiver funcionando, siga o wup com a próxima correção.

6. Emparelhar e reemparelhar o escudo remoto

Se você já atualizou seu Shield Remote, este é o melhor momento para desemparelhar e emparelhar novamente seu Shield Remote. Isto irá atualizar a conexão, removendo assim quaisquer possíveis obstruções. Aqui estão as etapas para fazer isso:

Eu abro Configurações na sua TV Shield. No painel lateral, clique em Controle remoto e acessórios. Clique em Acessórios de escudo. A seguir, clique em Esqueça todos os acessórios. Clique em OK para desemparelhar remotamente. Assim que o controle remoto estiver desemparelhado, pressione e segure o botão do meio no D-Pad. A luz começa a piscar em azul ou verde, dependendo do seu modelo. Quando emparelhado, a tela mostrará um pop-up.

É isso. Agora, seu controle remoto está emparelhado novamente. Isso deve fazer funcionar.

7. Redefinir remoto

Reiniciar o controle remoto é possivelmente a última coisa que você pode fazer antes de entrar em contato com o suporte ao cliente. No entanto, na maioria dos casos, redefinir o controle remoto é suficiente para corrigir os problemas de funcionamento do controle remoto do Shield. Aqui estão as etapas para fazer isso:

Pressione e segure o botão Voltar e o botão Selecionar (o botão do meio no D-Pad) juntos. Mantenha-o pressionado por cerca de 15 segundos seguidos. Certifique-se de não levantar os dedos. As luzes se apagarão. Desligue sua Shield TV retirando o plugue. Ligue-o depois de um minuto.

Agora tudo deve funcionar perfeitamente e seu O controle remoto da TV Shield não funciona o problema deve ser corrigido. Caso contrário, a última maneira é entrar em contato com o suporte ao cliente e falar com eles.

