Sete maneiras principais de corrigir mensagem de erro travada do Starlink Motors

Atualmente, o Starlink se tornou um dos provedores de Internet mais utilizados. O hype feito pelo uso de constelações e satélites despertou o interesse de novos usuários. Não que algo semelhante ao Starlink não estivesse disponível antes; tudo o que é feito por Elon Musk é sempre popular. No entanto, com a familiarização do Starlink entre as famílias na América e nos países vizinhos, novos problemas surgem todos os dias. Um desses problemas é o erro de travamento dos motores Starlink. Se você também estiver enfrentando o mesmo problema, aqui está nosso guia para ajudá-lo.

O que causa o travamento do motor Starlink?

Starlink é diferente de outros provedores de serviços de fibra ou Internet. Funciona com a ajuda de um satélite ou mastro que normalmente é colocado no topo da casa. Quando esse satélite não consegue se posicionar de frente para a constelação ou outros satélites da Internet, sua Internet pode parar de funcionar repentinamente.

Agora, quando a internet para de funcionar, há um pequeno erro no aplicativo Starlink que diz Starlink Motors Stuck – Verifique se há algo que impeça seu Starlink de se mover. Se o motor estiver preso, o Satélite não conseguirá se posicionar, o que causará muitos problemas. Agora, o motor Starlink pode travar devido a uma variedade de problemas, como um pássaro bateu nele, um galho de árvore caiu ou talvez estivesse extremamente frio na noite passada e seu Starlink congelou. Seja qual for o motivo, a próxima seção o ajudará a corrigi-lo.

Maneiras de corrigir o erro de travamento do Starlink Motors

Aqui estão as 7 maneiras melhores e mais fáceis de corrigir o erro de travamento dos motores Starlink. Se você estiver enfrentando esse problema, certifique-se de não pular nenhuma correção e segui-la genuinamente.

1. Verifique se há bloqueadores de movimento no prato

Se você conhece bem os melhores acessórios ou suportes Starlink, deve ter instalado o Starlink no telhado de sua casa. Agora, o Starlink montado no topo da sua casa é montado ali para que fique livre de obstruções e outros problemas. No entanto, quando algo bate contra ele, como um pássaro ou um galho de árvore, o movimento pode parar. Portanto, é possível que algo esteja impedindo ou bloqueando o movimento do prato.

Se um galho, galho ou até mesmo um pássaro atingir seu Starlink, você poderá encontrar o erro de travamento do Starlink Motors. Conseqüentemente, neste momento, você deve subir e verificar o que está bloqueando o movimento. Se tudo estiver bem, passe para a próxima correção.

2. Verifique se há obstrução

Às vezes, se o céu estiver cheio de obstruções, seu Starlink pode apresentar erros de motores travados. Embora isso não seja 100% certo, às vezes a culpa é do céu. Nesse caso, você não precisa fazer muito a não ser esperar até o céu ficar claro. Este problema fica ainda mais evidente quando há nuvens no céu, está chovendo ou nevando.

Se as obstruções forem um problema, aqui estão as etapas para verificar se há obstruções no Starlink:

Abra o aplicativo móvel Starlink. Agora, toque em Obstruções. Agora clique em Verifique se há obstruções. Sua câmera será aberta neste ponto e você poderá digitalizar tudo ao redor Se seu prato estiver plantado há mais de 12 horas, você pode ir até o local da amostra e tocar em Obstruções. Verifique o gráfico. Se mostrar cerca de 5%, o problema não está nas obstruções. Porém, os dados mostram mais de 11% de obstruções, o problema está claramente nisso.

Dependendo do problema, corrija os problemas com suas obstruções. Para isso, recomendamos verificar as opções de montagem Starlink, pois somente uma boa montagem pode resolver este problema.

3. O prato caiu

Outra coisa que pode causar o erro de travamento dos motores Starlink é um prato caído. Se o seu prato caiu devido a circunstâncias inevitáveis, como vento ou pássaro, você pode enfrentar o erro de travamento do Starlink Motors.

Nesse caso, sua ação desejada seria subir até sua antena Starlink e verificar. Se tiver caído, pegue-o e verifique se há possíveis danos. Por fim, coloque-o na mesma posição e reinicie o Starlink.

4. Reinicie seu Starlink

Se nenhuma das coisas acima aconteceu com o seu Starlink, é possível que uma simples falha ou bug esteja causando o erro de travamento dos motores Starlink. Nesse caso, uma simples reinicialização seria suficiente para colocar seu Starlink de volta nos trilhos e começar a funcionar.

A reinicialização é um processo simples e você já deve saber como fazê-lo. No entanto, se você estiver tendo problemas, aqui está nosso guia para reiniciar o Starlink. Se você não tem tempo para fazer tudo, basta puxar o plugue, esperar um pouco e depois conectar. Por fim, verifique se você vê o erro dos motores Starlink. Se sim, prossiga com a próxima correção.

5. Prato montado horizontalmente

Se a sua antena estiver montada horizontalmente ou estiver muito alta, o erro de travamento dos motores Starlink pode ser exibido. Se você seguiu nosso guia sobre como configurar o Starlink, pode ter levado isso muito a sério e agora seu Starlink está nas alturas.

Um Starlink nas alturas, embora seja bom para a Internet, às vezes não é bom para o seu satélite Starlink. Com o aumento da altura, a pressão do vento aumenta consideravelmente. Isso causa dificuldades para o motor Starlink mover e ajustar o satélite. Embora o motor Starlink seja potente o suficiente para mover a antena, ele não é tão potente quanto um motor com potência em HP.

Além disso, se o seu Starlink estiver montado horizontalmente, como voltado para o céu, isso pode fazer com que o motor pare de funcionar. Isso porque não tem espaço para se movimentar ou se ajustar de acordo com a constelação de satélites. É sempre recomendável manter o satélite Starlink na posição vertical, pois isso oferecerá espaço e área para ajustar o satélite.

Neste ponto, se o que foi dito acima for verdade para você, tente abaixar um pouco o seu satélite e use a ferramenta de obstruções para verificar se há obstruções. Em seguida, conserte. Verifique se você recebeu o erro de travamento dos motores Starlink novamente ou não.

6. Guarde o Starlink

A última opção que você tem é guardar o Starlink. A arrumação deve ser usada apenas quando você estiver transportando seu Starlink de um lugar para outro ou quando estiver entregando-o para manutenção. Armazenar é um processo muito simples, mas se você enfrentar algum problema com a arrumação, aqui está nosso guia sobre como arrumar o Starlink. Confira este guia com atenção e após aplicá-lo seu motor deverá começar a funcionar.

Embora o armazenamento não seja uma maneira definitiva de corrigir o erro de travamento dos motores Starlink, ele dá ao prato um empurrão do motor que é suficiente para consertar quaisquer atolamentos ou bloqueios internos que estejam causando o problema. Porém, se mesmo isso não for capaz de ajudá-lo, a última correção é a única opção que resta.

A última e última opção que você tem para corrigir o erro de travamento dos motores Starlink é entrar em contato com o suporte ao cliente Starlink. No entanto, fazer isso não é fácil. Recomendamos verificar nosso guia para entrar em contato com o suporte ao cliente Starlink.

A equipe de suporte ao cliente Starlink trabalha com um sistema de tickets. Portanto, você não tem a opção de ligar diretamente ou falar com um representante. Se a sua antena Starlink estiver na garantia, você poderá obter um novo Starlink em breve. Mas se o seu serviço estiver fora da garantia, você precisará pagar em dinheiro. Certifique-se de discutir isso com Starlink.

Se você conseguir a substituição do seu Starlink dentro da garantia, há mais considerações sobre reivindicação de garantia que você pode querer saber.