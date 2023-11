Sete maneiras principais de corrigir o horário errado do evento do Facebook no iPhone

Pode parecer que seu evento está atrasado se você estiver usando o Event Time Wrong no Facebook. Se você olhar para o “Fuso horário”, você pode determinar em que fuso horário seu evento está. Você precisará ajustar a data e a hora do seu compromisso se isso não funcionar.

No entanto, enfrentar problemas como hora errada mostrada em eventos do Facebook é bastante comum. Mas você sabe o que? Consertar o evento do Facebook que mostra a hora errada em um iPhone ou qualquer dispositivo Apple é relativamente fácil; você deve realizar algumas correções fáceis que mencionamos mais adiante neste artigo.

O gerenciamento de eventos no Facebook ficou mais fácil com os Eventos do Facebook. Desta forma, pode ser utilizado para se ter uma ideia de quantas pessoas poderão estar presentes no evento. No entanto, pode haver ocasiões em que a hora exibida em Eventos não esteja correta. Os usuários do Facebook podem ficar confusos ao ver isso. O problema pode ser causado por uma configuração de hora incorreta no seu dispositivo.

Então, aqui está algo que você pode fazer para resolver o erro Facebook Time Wrong no iPhone:

Defina o fuso horário correto do seu dispositivo

Pode ser aconselhável garantir que o fuso horário do seu dispositivo esteja definido corretamente se você não quiser planejar seus eventos no Facebook incorretamente. É crucial garantir que a hora do seu dispositivo esteja correta, pois o Facebook usa uma configuração de horário para sincronizar a hora com o fuso horário do seu dispositivo.

Não use este método se não souber como alterar o fuso horário no seu iPhone, iPad ou iPod touch. Como mencionamos na Correção 1, você pode seguir as etapas para sair do aplicativo do Facebook. No entanto, depois de fazer isso, você deve executar estas etapas para corrigir o horário errado do evento do Facebook no seu iPhone:

No seu iPhone, abra o Configurações aplicativo. Clique Em geral. Na lista, selecione Data hora. Certificar-se Definir automaticamente está desativado. fuso horário. Agora você pode selecionar seu

Depois disso, quando você fizer login novamente no Facebook, seu novo fuso horário definido será reconhecido e ajustado de acordo.

Fuso horário correto dos eventos

É possível editar um evento para o fuso horário correto se você acidentalmente inseriu o fuso horário errado ou se o evento de alguma forma mudou para o horário do evento errado.

Felizmente, editar um evento no Event Planner do Facebook é bastante simples; basta seguir estas etapas.

Na página inicial do Facebook, clique no botão Hamburger ícone no canto inferior direito da tela. Eventos‘. Pode ser necessário tocar em ‘Ver mais‘ primeiro. Clique em ‘‘. Pode ser necessário tocar em ‘‘ primeiro. Vou ao ‘Seus eventos‘, depois para a seção ‘Hospedagem‘ seção. Gerenciar.’ Selecione o evento e toque em ‘.’ Selecione ‘Editar‘. Salvar.’ Altere o fuso horário do evento e clique em ‘.’

Dessa forma, você pode evitar situações estranhas de brunch ou um brunch ao qual você não comparecerá, salvando o evento em seu formato atualizado (incluindo o fuso horário).

Atualizar seus aplicativos é um bom hábito e também uma coisa boa para eles fazerem. As atualizações são importantes para mantê-los funcionando de maneira adequada e correta. Freqüentemente, também incluem novo hardware e software.

Além de corrigir o bug Facebook Event Time Wrong na versão anterior, a atualização também corrigiria quaisquer erros. É, portanto, imperativo que você atualize seus aplicativos, incluindo o aplicativo do Facebook. Se você não sabe como atualizar, é assim.

Usando o Loja de aplicativosabra o ícone do seu perfil e role para baixo para ver as atualizações pendentes. Atualizar‘ao lado desse aplicativo (Facebook) apenas para atualizá-lo. O processo é tão simples quanto isso e, como resultado, você definitivamente verá um impulso em seu aplicativo do Facebook. Então clique ‘‘ao lado desse aplicativo (Facebook) apenas para atualizá-lo. O processo é tão simples quanto isso e, como resultado, você definitivamente verá um impulso em seu aplicativo do Facebook.

Você também pode ajudar seus aplicativos a funcionar melhor e com mais eficiência, limpando o cache para livrá-los do bug Event Time Wrong e abrir espaço para que sejam executados com eficiência. Também é relativamente fácil e rápido concluir esse processo. Não há necessidade de se preocupar; Tudo o que tem a fazer é:

Abra o iPhone Configurações aplicativo. Em geral opção. Depois, vá para oopção. Armazenamento do iPhone opção. Agora, acerte oopção. Facebook aplicativo. Depois disso, encontre e toque noaplicativo. Descarregar aplicativo opção. Por fim, acerte oopção.

Depois de fazer isso, abra o aplicativo do Facebook e faça login usando suas credenciais para verificar se o evento do Facebook que mostra a hora errada no iPhone foi resolvido ou não.

Desinstale e reinstale o aplicativo

Provavelmente é mais fácil do que você pensa corrigir o problema de horário do evento errado ao reinstalar um aplicativo após desinstalá-lo. Existe a possibilidade de você perder todos os dados que possui no Facebook se desinstalá-lo.

Como os aplicativos dependem de servidores para armazenar dados do usuário, a reinstalação do aplicativo não apagará seus dados; todas as suas informações permanecerão. Dito isso, devemos falar sobre como desinstalar o aplicativo em primeiro lugar.

Feche o aplicativo e mantenha o dedo sobre o ícone do aplicativo até ‘modo de edição‘ parece. Remover aplicativo opção no menu suspenso de edição. Em seguida, basta acertar oopção no menu suspenso de edição. Você pode encontrá-lo pesquisando no Facebook ou acessando seus arquivos. Para reinstalá-lo, basta ir ao seu Loja de aplicativose você o encontrará lá. Ao encontrar o aplicativo (Facebook), toque nele e selecione ‘Pegar.’ Você será solicitado a reinstalar o aplicativo após um curto período de tempo.

Você sempre pode entrar em contato com a central de ajuda do Facebook se nenhuma dessas correções resolver o problema de horário do evento errado. Para entrar em contato com a equipe de suporte do Facebook, você deve realizar estas etapas:

No iPhone, você deve ir para o Cardápio tocando no ícone do hambúrguer localizado no canto inferior direito da tela. Em seguida, toque no Ajuda e suporte. Reportar um problema. Em seguida, toque no Agora, descreva o que você está enfrentando. Depois disso, dentro de algumas horas ou dias, dependendo da situação, eles entrarão em contato com você. Assim que entrarem em contato com você, descreva tudo para que possam fornecer algumas soluções adicionais.

