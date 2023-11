Seth Rollins e CM Punk se seguiram nos bastidores após se enfrentarem no Survivor Series

TNeste sábado, a grande novidade do Survivor Series War Games foi a aparição de CM Punk como o novo reforço de ‘The Best in the World’ no WWE escalação, algo que os fãs apreciaram.

Porém, esta contratação não gostou no vestiário, pelo menos para Seth Rollinscampeão dos pesos pesados ​​da WWE, já que no final da função esteve perto de agredir Punk nos bastidores, num evento que não foi captado pela transmissão televisiva, mas antecipa o que pode ser o início imediato de uma grande rivalidade.

O evento principal da noite foi uma partida entre The JudgmentDay, composta por: Finn Balor, Dominik Mysterio, Damian Priest e JD McDonaghque enfrentou Drew McIntyre, Sami Zayn, Cody Rhodes, Jey Uso, Seth Rollins e Randy Orton.

Segundo pessoas presentes no vestiário, Rollins procurei CM Punkporém este, originário de Chicago, saiu da Arena imediatamente, assim que o show terminou, por isso não cruzou com Rollins.

Provavelmente nesta segunda-feira no Monday Night Raw teremos mais detalhes, como CM Punk reaparecerá nesta marca e poderá contar de Chicago o que pretende com seu retorno à empresa.

O que sabemos é que Rollins tem sido um dos principais detratores da CM Punkretorno, por muito tempo.

Porque é que Seth Rollins está zangado com o regresso de CM Punk à WWE?

CM Punk se apresentou pela última vez na WWE em 2014 e o relacionamento com os altos escalões da Vince McMahonA empresa não terminou em boas condições. Na verdade, piorou com o tempo por causa das declarações do gladiador sobre a empresa. No entanto, o seu regresso foi bem recebido pelos fãs, no que evidentemente parece ser uma decisão empresarial estrita.

Para o evento principal, houve um boato de que mesmo Randy Orton sairia da conta e seria substituído justamente por CM Punk seria seu substituto. Isso não aconteceu, mas no final da luta, quando a equipe técnica estava saindo da dupla jaula de aço, os acordes de ‘Cult of Personality’, peça que caracteriza CM Punkforam ouvidos.

Os fãs explodiram em júbilo, para óbvio aborrecimento de Seth Rollins. Sua raiva remonta à época de sua estreia no circuito, como integrante do The Shield, equipe que se fortaleceu graças ao CM Punko apoio.

Porém, o relacionamento não durou muito e eles até acabaram se enfrentando, até mesmo abaixo do ringue. Embora não se saiba realmente qual foi o gatilho para Rollins‘ aborrecimento, é uma realidade que CM Punk é uma pessoa complicada no vestiário e por isso foi parar na AEW.

Neste ponto Rollins alegou que não queria CM Punk de volta à WWE porque “ele era uma doença para qualquer empresa”.

“CM Punk fique longe de mim. Fique longe de mim, câncer. Fique longe de mim para sempre. Sim, eu não gosto CM Punk, ele é um idiota. Todo mundo fica tipo ‘ah, ele realmente disse isso’. Vamos, ele é um idiota. Eles perceberam lá (AEW), nós sabíamos aqui (WWE). Eu não o quero de volta.”

Como resultado, vários vídeos apareceram nas redes sociais durante a noite onde Seth Rollins parece bastante irritado com CM Punka aparência, enquanto Michael Cole e Cory Graves tente afastá-lo, pois parecia que ele iria atrás do recém-chegado.