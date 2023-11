Sétima edição do Assistência Com Você beneficia famílias da Cidade do Povo

Um programa criado no governo Ronaldo Lopes/João Lucas para aproximar ações da Prefeitura de Penedo atendeu nesta quarta-feira, 22, famílias que residem na Cidade do Povo, um dos residenciais situados no bairro Raimundo Marinho.

Em sua sétima edição, o Assistência Com Você é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH) desenvolvida em conjunto com a Secretaria da Mulher (SEMU), Secretaria de Saúde (SEMS), Secretaria de Educação (SEMED), Sala do Empreendedor (SEDECIN) e Procon Municipal.

As empresas responsáveis pelo fornecimento de energia (Equatorial) e o saneamento básico (Águas do Sertão) também participam, orientando os consumidores e incluindo quem se enquadra no direito à tarifa social.

Durante o Assistência Com Você, a Prefeitura de Penedo promove lazer, com aula de dança, maquiagem, brincadeira e pipoca para a criançada, encerrando com um animado sorteio de prêmios, eletrodomésticos em sua maioria.

O Prefeito Ronaldo Lopes sempre prestigia a programação, ao lado da população, vereadores, líderes comunitários e servidores municipais que se empenham nos atendimentos concluídos com os seguintes dados:

Bolsa família – 38

Procon – 20

Educação – 15

Sala do empreendedor – 7

Id Jovem – 7

CRIA – 10

Maquiagem – 60

Tenda da mulher – 85

Pintura facial na Tenda PIPE – 50

Pintura (desenho) na Tenda PIPE – 40

Tenda PIPE – 60

Pipocas – 500

Águas do sertão – 22

