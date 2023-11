Seu benefício do INSS está dando PROBLEMAS? Saiba como FAZER CONSULTA pela internet

É possível consultar o benefício do INSS através do aplicativo Meu INSS. Todos os beneficiários do instituto têm uma identificação exclusiva por meio de um código de segurado vinculado ao CPF. Se você não se recordar desse número ou não tiver acesso a ele, existem outras maneiras de obter informações, como com o número que consta na carta de concessão ou a consulta por meio do CPF.

O Meu INSS (Android e iOS) é um canal de serviços online do INSS, que permite o acesso a uma variedade de serviços oferecidos nas agências do órgão. Isso significa que o segurado não precisa se deslocar até uma agência, enfrentar filas e pode obter informações rapidamente, a qualquer momento e lugar. O objetivo dessas iniciativas é digitalizar seus processos e desburocratizar o atendimento.

Alguns dos principais serviços disponíveis no Meu INSS

Consulta de extratos de benefício, pagamento e Imposto de Renda.

Atualização de dados cadastrais para evitar bloqueios de benefícios.

Agendamento de serviços como aposentadoria urbana, salário, maternidade, simulação de tempo de contribuição e outros.

Histórico de crédito de benefício.

Carta de concessão.

Agendamento de perícia médica.

Acesso ao resultado de perícia médica.

Consulta de declaração “Consta/Nada Consta”.

Consulta de revisão de benefício.

Localização de agências.

DRSCI – Declaração para o Contribuinte Individual.

E outros serviços.

O aplicativo é gratuito e está disponível para dispositivos iOS (iPhone) e Android, como indicado acima. Tanto aposentados e pensionistas quanto não segurados podem baixar o aplicativo e acessar serviços comuns, como agendamentos, por exemplo.

Como entrar no app e usar os serviços (passo a passo)

Para entrar no Meu INSS, você precisa utilizar a mesma senha que cadastrou para acessar o site do órgão. O login é realizado através da conta gov.br, que permite o acesso aos serviços digitais do Governo Federal.

Além disso, você pode utilizar outras formas de login, como CPF e senha, integração por meio de bancos credenciados ou certificado digital em nuvem, se for cliente de bancos autorizados, como Banco do Brasil, Banrisul, Bradesco, Banco de Brasília, Caixa Econômica, Sicoob e Santander.

Após a instalação do aplicativo Meu INSS, você pode acessá-lo seguindo as etapas mencionadas:



Você também pode gostar:

Abra o aplicativo e clique em “Entrar com gov.br”.

Escolha um dos métodos de identificação, e se optar por usar o CPF, informe a senha cadastrada.

Consulta de benefícios pelo CPF

Para consultar o benefício do INSS pelo CPF, existem três métodos simples e fáceis:

Portal Meu INSS: Acesse o Portal Meu INSS, onde você pode encontrar informações sobre seu benefício na tela inicial após o login. Se você já for um segurado do INSS, terá as informações disponíveis. Você também pode clicar em “detalhar” para acessar mais informações sobre seu benefício. Mesmo se você ainda não for um beneficiário, é possível acompanhar o pedido por meio do portal. Aplicativo: Após baixar e fazer login no aplicativo, você também terá acesso ao extrato de seu benefício na tela inicial do aplicativo. Central 135: Se preferir falar com um atendente, você pode solicitar atendimento ligando para o número 135, que é a central de atendimento telefônico do INSS. Você pode se identificar informando o número do seu CPF. No entanto, esteja ciente de que o atendente pode solicitar dados adicionais ou confirmar informações que constam no cadastro e na base de dados. As ligações são gratuitas quando feitas de telefones fixos ou públicos, e têm custo de uma ligação local quando feitas por celular. A central 135 funciona de segunda a sábado das 7h às 22h, exceto feriados.

Como saber se meu benefício foi deferido ou indeferido no INSS?

Para saber se seu benefício do INSS foi concedido, siga estas etapas:

Acesse o site ou o aplicativo do Meu INSS e informe seu login e senha.

No menu, clique na opção “Meus Benefícios”, onde você encontrará informações sobre os pedidos realizados e benefícios ativos.

Clique no requerimento que você enviou ao órgão e verifique a situação do benefício. As possíveis respostas são “Habilitado” (ainda em análise), “Deferido” (aprovado e será concedido) ou “Indeferido” (negado).

Para obter o extrato do INSS, siga estas etapas:

Acesse o Meu INSS.

Clique em “Do que você precisa” e insira o nome do serviço que você deseja.

Clique em “Baixar PDF”. Você também pode solicitar o serviço por telefone na central 135 ou agendar uma visita presencial à agência do INSS mais próxima pelo site do Meu INSS.

Quanto ao extrato para o Imposto de Renda, você pode fazê-lo online através do site ou do aplicativo Meu INSS, ou presencialmente em uma agência do INSS, com agendamento prévio pelo site do Meu INSS. Os passos para obter o extrato do Imposto de Renda são semelhantes para ambas as opções, e você pode escolher o ano-calendário e o benefício desejado antes de visualizar ou emitir o extrato. O Meu INSS é uma ferramenta útil que facilita o acesso dos beneficiários aos serviços do INSS, eliminando a necessidade de deslocamento até uma agência.