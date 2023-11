Seu iPhone é ORIGINAL? Tem CERTEZA?

A pirataria é um dos grandes problemas que enfrentam os setores de tecnologia, telecomunicações e telefonia. Muitas marcas sofrem as consequências da pirataria na comercialização dos seus produtos e o iPhone não está isento disso.

Portanto, é importante que você conheça os métodos mais eficazes para descobrir se o seu iPhone é original. Dessa forma, você poderá tirar quaisquer dúvidas e não comprar “gato por lebre”.

O iPhone é original ou não?

Diante da questão de saber se um iPhone é original ou não, a Apple habilitou o suporte para revelar algumas chaves e truques para descobri-lo. Esses métodos podem ser aplicados a outros produtos Apple, como o iPad.

Até o momento, já foram descobertos dois tipos de falsificação mais comuns: os que possuem peças reais do fabricante e contam com iOS, e os que tentam simular o iOS da Apple. Os aparelhos falsos do segundo tipo são os mais comuns. Assim, o IMEI do aparelho corresponde a todas as suas peças, a maioria das quais é enviada da China com itens que foram substituídos.

Primeiramente, para saber se um iPhone é original ou não, você deve testar o aparelho e detectar se o software responde lentamente. Se sim, significa que você tem uma placa-mãe antiga, o que leva a crer que o iPhone é falso.

Por fim, você também pode verificar o número de série do aparelho no site da Apple. Lá você consegue verificar o status da cobertura oficial de qualquer iPhone.

Como descobrir o IMEI dos aparelhos da Apple



Você também pode gostar:

O IMEI é fundamental para saber se um iPhone é original ou não. Para descobrir, acesse o

Dispositivo físico, nos Ajustes;

O iTunes;

O Finder;

A embalagem original.

Depois de obter o IMEI para verificação, você deverá se comunicar diretamente com a Apple. Neste momento você precisa fornecer o número IMEI ao suporte técnico direto da marca para verificar a autenticidade do seu aparelho.

Para descobrir este número de série do dispositivo, siga o passo a passo:

Vá para Configurações e selecione a seção Geral;

Ao acessar Geral, entre na opção Informações e procure o IMEI ou número de série do aparelho;

Normalmente, você deve rolar a tela do iPhone para baixo para localizar o IMEI em Informações, também identificado como número de série.

Outra forma de descobrir o IMEI do iPhone é pesquisar diretamente em qualquer navegador da web através de um link oficial. Em seguida, faça login com seu ID Apple usado no dispositivo. A partir daí você deve acessar a seção Dispositivos e selecionar o iPhone para verificar se é original ou não.

Como verificar o sistema operacional do aparelho

É possível que um smartphone falso seja parecido com um iPhone por dentro e por fora, ou seja, tenha tela de bloqueio e ícones de aplicativos idênticos aos do iOS. Porém, nunca poderiam ter o sistema operacional oficial da marca por não se tratar de um software aberto ao público. Isso implica que, ao abrir os aplicativos, o sistema que você utilizará será o Android.

Os falsificadores conseguem isso por meio de uma versão modificada do Android, incluindo uma camada de personalização semelhante ao iOS. Nesse sentido, para verificar o sistema operacional do seu iPhone, basta abrir o aplicativo Apple Store e verificar se é a interface iOS e não abre a interface Android Google Play.

Resumindo, recomendamos baixar e abrir os aplicativos instalados para verificar se o aparelho roda em iOS ou Android. Se você fizer isso no iOS, seu iPhone será original, mas se o processo for no Android, será falso.

Fique esperto

Uma das dicas que pode ser muito óbvia na hora de comprar seu aparelho, é não cair na tentação de grandes ofertas. Se você encontrar um iPhone de última geração com um preço muito inferior ao seu valor de mercado, as chances de ele ser falso serão altas.