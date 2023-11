Sexo grátis em Las Vegas se você for piloto de F1

Tele Grande Prêmio de Las Vegas vai ser um grande negócio fora das pistas, como todos em Nevada já sabem, e a Liberty Media aposta no mercado norte-americano em sua nova configuração do Calendário da Fórmula 1.

Este ano já são três corridas em solo americano em Miami, Austin e agora é hora de visitar a cidade do jogo e do pecado.

Duas prostitutas do Chichen Ranch, um dos bordéis mais famosos de Las Vegas, ofereceram “sexo grátis” aos pilotos de F1.

As mulheres em questão são Addison Gray e Alice Little.

Addison Gray e Alice Little

Eles a chamam de ‘Cidade do Pecado’ por um motivo

Deve-se lembrar que o apelido de Sin City é baseado em uma realidade, e é que no estado de Nevada esta atividade pode ser realizado sem restrições.

A febre da F1 chegou a Las Vegas e esta é uma das propostas malucas de um Grande Prêmio que vem sendo criticado pelos puristas do automobilismo.

No entanto, lembremos que a Fórmula 1 retirou as show girls do grid em 2018, pois os diretores da competição aboliram algo que consideravam obsoleto.

Agora isso chegou de Las Vegas e o perigo é a oferta de bordéis e cassinos.