Shakira resolve caso de fraude fiscal com a Espanha, paga multa e evita prisão

Shakira decidiu não lutar num tribunal em Espanha… ela resolveu o seu caso de fraude fiscal com o governo e concordou em pagar milhões em multas.

Ela fechou um acordo judicial no caso depois de não pagar US$ 15,8 milhões em impostos entre 2012 e 2014 – a cantora deve receber uma pena suspensa de três anos e uma multa de US$ 7,6 milhões.