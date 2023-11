Shakira se gaba de sua nova vida em Miami: nunca vi meus filhos tão felizes

Shakira a vida deu uma guinada radical nos últimos meses. Há cerca de um ano a cantora colombiana instalou-se – desde que o seu trabalho o permitiu – na cidade de Barcelona, ​​onde vivia com os dois filhos e o então companheiro, o astro do futebol Gerard Piqué, e agora tudo mudou.

Após a polêmica separação entre a artista e o ex-zagueiro do Barcelona ela decidiu fazer as malas e começar uma nova vida na América.

Entretanto, o catalão optou por continuar a sua carreira empresarial em Barcelona e continuar com a expansão da ‘Liga dos Reis’, que ironicamente tem também desembarcou recentemente em solo americano.

Agora, em entrevista à revista Hola em seu país, a Colômbia, a artista quis rever sua situação atual e revelar tudo sobre ela nova vida na cidade norte-americana de Miami.

Na América do Norte, a cantora declarou que redescobriu seu lado musical, que fica claro em seu sucesso, além de ser muito mais calmo do que na Espanha.

“Em Espanha, as crianças não podiam ir à escola tranquilamente e a situação que vivíamos com a imprensa, em que eram perseguidas até à porta da escola, não era suportável”, disse Shakira, que ao mesmo tempo quis sublinhar que ela não estava falando dos fãs do país, que sempre a apoiaram.

Uma vida mais tranquila

Shakira está muito satisfeita com o rumo que sua vida está tomando, afastando-se de sua antiga rotina em Barcelona.

“Dediquei-me a criar os meus filhos e a apoiar a carreira do meu ex-companheiro”, admite.

Sua nova rotina é bem mais tranquila que na cidade espanhola, destacando a melhor qualidade de vida de seus dois filhos.

“Nunca vi meus filhos tão felizes”, admitiu ela.

“Eles vão para suas atividades extracurriculares sem que ninguém os persiga, não como em Barcelona, onde tínhamos paparazzi na porta todos os dias.

“Eles levam uma vida livre e normal como duas crianças comuns, não como filhos de celebridades”.