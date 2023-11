Shakira supostamente paga US$ 7 milhões extras em meio a nova investigação fiscal

Nós conhecemos Shakira resolveu seu caso criminal com o governo espanhol na semana passada – tendo desembolsado cerca de 27 milhões de dólares para receber uma pena mais leve depois de enfrentar acusações de fraude fiscal entre 2012 e 2014… com um reconhecimento em tribunal que fez perante um juiz.

No entanto, de acordo com uma notícia recente de um jornal espanhol El Periódico – ela ainda não terminou… porque agora, os promotores estão investigando supostas fraudes fiscais de 2018, que é um caso completamente diferente daquele que foi tratado há apenas 6 dias.

A agência diz que Shakira “depositou” US$ 7,2 milhões extras nesta nova investigação – embora não esteja claro se isso é apenas uma espécie de fiança, ela está desembolsando para ficar longe de problemas… ou se é um novo e direto valor do acordo que ela está pagando para fazer desaparecer as acusações.

El Periodico, que cita fontes judiciais anônimas aqui, faz parecer que este último pagamento em dinheiro é um gesto de Shakira para receber mais clemência quando o caso eventualmente for encerrado… o que é um pouco estranho e bem diferente de como fazemos as coisas. aqui nos Estados Unidos. A agência observa, porém, que o fato de ela pagar isso não é exatamente uma admissão de culpa.

Se isso for verdade, e ela acabar perdendo esses US$ 7,2 milhões no futuro… isso significaria, no total, que ela pagou cerca de US$ 34 milhões ou mais para resolver seus problemas fiscais – que a perseguem há anos.