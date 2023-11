Shakur Stevenson é campeão dos leves do WBC após UD maçante sobre Edwin De Los Santos

Shakur Stevenson ganhou o leucócitos campeonato mundial dos leves na noite de quinta-feira por decisão unânime Edwin Delos Santos em uma luta que fez os fãs vaiarem a falta de ação.

Stevenson (21-0, 10 KOs) conquistou o título na terceira categoria de peso, vencendo por 116-112 em duas cartas e 115-113 na outra.

Perto de uma luta! Tyson Fury x Oleksandr Usyk tiveram um primeiro confronto agressivo

De Los Santos, que caiu para 16-2, manteve Stevenson recuando durante grande parte da luta e se viu perseguindo e errando quando as oportunidades se apresentavam.

Stevenson fechou um favorito de menos 1450 em FanDuelo que significa que um apostador teria que apostar US$ 1.450 para ganhar US$ 100.

Emanuel Navarrete e Robson Conceio empatam na co-principal

do México Emanuel Navarrete (38-1-1, 31 KOs) e do Brasil Robson Conceio lutou pelo empate majoritário no co-evento principal. Navarrete, o OMB campeão júnior dos leves, derrubou Conceio (17-2-2, 8 KOs) duas vezes durante a luta, mas a persistência do desafiante nos últimos rounds ajudou a lhe render o empate.

Juízes Max De Luca e Chris Flores ambos marcaram a luta 113-113, enquanto Dom Trella teve 114-112 a favor de Navarrete. Conceio, 35 anos, que conquistou o ouro em 2016 jogos Olímpicosdisse que gostaria de uma revanche.

“Ele merece”, disse Navarrete, 28 anos.

No início da noite, Emiliano Vargas (8-0, 7 KOs), filho do ex-bicampeão dos médios leves Fernanda Vargaspermaneceu invicto com um nocaute no segundo round Brandon Mendoza (6-3).

Depois de derrubá-lo duas vezes no primeiro round, Vargas finalizou Mendoza com uma direita devastadora que o colocou na tela. Juiz Doca Harvey interrompeu a luta com Mendoza tropeçando para ficar de pé apenas 57 segundos do segundo round.