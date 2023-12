Shane MacGowan, vocalista do The Pogues, morre aos 65 anos

Shane MacGowanfundador e vocalista do The Pogues, está morto… de acordo com sua esposa, Victoria Maria Clarke.

Victoria anunciou a morte de Shane na manhã de quinta-feira. Embora ela não tenha mencionado a causa da morte, Shane teria sido recentemente diagnosticado com encefalite e recebeu alta de um hospital de Dublin.

Shane formou o The Pogues em 1982, em meio à cena punk de Londres, com outros membros Peter “Aranha” Stacy, Jem Finer dar James Fearnley. O nome original da banda era Pogue Mahone, uma frase celta que significa “beije minha bunda” – como o nome indica, eles tocavam música folk celta, mas com uma atitude punk.

A banda ganhou popularidade abrindo para The Clash em 1984 e eventualmente trabalhou com Elvis Costello …que produziu alguns de seus primeiros discos. O maior sucesso mainstream dos Pogues veio com seu hit, “Fairytale of New York” em 1987.

A faixa com tema natalino se tornou um marco nas férias – especialmente no Reino Unido – então, há algo poético na passagem de Shane nesta época do ano.

Na verdade, ele foi expulso da banda em 1991, após uma apresentação ao vivo lendariamente caótica em um festival no Japão – e, depois de gravar mais um álbum, os Pogues se separaram.

Shane finalmente reuniu a banda para uma turnê de reunião de sucesso em 2001.

Victoria disse sobre Shane: “Sou abençoada além das palavras por tê-lo conhecido e por tê-lo amado e por ter sido tão infinita e incondicionalmente amada por ele”.

Shane tinha 65 anos.