Shaq reforma quadra de basquete para crianças no LA Boys & Girls Club

Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZSports. com

Shaquille O’Neal continua retribuindo… desta vez o Big Fella remodelou uma quadra de basquete em um Boys & Girls Club em Los Angeles, e depois passou a tarde passeando com as crianças, e elas ficaram maravilhadas!

TMZ Esportes estava lá no BGC do Metro LA quando o Hall of Fame, as autoridades locais e Gelo quente (Parceiro de longa data de Shaq) representantes abriram o Tribunal Comebaq … uma iniciativa lançada pelo Fundação Shaquille O’Neal que visa consertar quadras e campos para crianças em todo o país.

“Vim aqui uma vez e vi que o tribunal precisava ser reformado”, disse-nos O’Neal na quinta-feira, acrescentando: “Perguntei sobre a reforma. Eles me disseram ‘sim’ e este é o resultado.”

“Se pudermos ajudar um, se pudermos ajudar 100, poderemos ajudar todos”

Para sua informação, este é o quinto Tribunal Comebaq de Shaq até o momento … ele também montou tribunais em sua cidade natal, Newark, Nova Jersey, além de vários outros lugares como Atlanta, Miami e Las Vegas, onde passou um tempo significativo.

E há mais por vir.

O’Neal pode receber a maior parte do crédito da mídia, mas Shaq rapidamente reconhece seus parceiros menos famosos que tornaram isso possível, incluindo a Icy Hot Foundation e vários conselheiros que ajudaram a contribuir.

“Esses conselheiros, aqueles que se voluntariam todos os dias, deveriam receber a maior parte do crédito”, disse Shaq.

“Se você precisa de computadores, precisa de laptops, tinta fresca – então ligue para o tio Shaq.”

A lenda da NBA ganhou quase US$ 300 milhões ao longo de sua carreira de 19 anos apenas com o salário da NBA. Isso sem contar todos os endossos e movimentos comerciais lucrativos que O’Neal fez durante e após seus dias de jogador de basquete.

Então, ele tem o dinheiro, mas isso envolve muito mais do que preencher um cheque. Shaq se preocupa com o bem-estar das crianças… e isso é incrível. No final das contas, são coisas como essa que fazem de Shaq um dos atletas mais adoráveis ​​da NBA de todos os tempos.

Com as férias chegando, perguntamos ao homem de 51 anos o que ele estava fazendo no Dia do Peru… e no verdadeiro estilo Shaquille ele nos disse… “Eu não faço nada em minha casa.”