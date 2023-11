Shaquille O’Neal entra no debate sobre Jordan, LeBron e Wembanyama: seu teto poderia tornar isso completamente mudo

Etodo mundo está ciente de que Victor Wembanyama tem potencial para se tornar um dos maiores de todos os tempos da NBA, agora que está com o incentivo de São Antôniomesmo que demore um pouco.

Isso é algo que Raquel Nichols discutido no último episódio de ‘Undisputed’. Ela sugeriu que Wembanyama na verdade tem um teto muito mais alto do que o dos jogadores que são considerados os maiores que já existiram.

“Estamos sentados aqui há uma década, debatendo MJ versus LeBron. O teto de Victor Wembanyama é que ele poderia tornar isso completamente mudo”, disse ela.

“Esse teto desse jogador é tão alto que depois do jogo conversamos sobre todos os recordes que ele estabeleceu ou empatou. David Robinson e seus primeiros cinco jogos. Shaquille O’Neal, LeBron James. Victor Wembanyamado teto, não estou prevendo que ele definitivamente chegará lá, mas o teto dele é mais alto do que cada um daqueles três cavalheiros.”

O manejo de bola irreal de Victor WembanyamaTwitter

Shaquille O’Neal parece concordar

Shaquille O’Neal pesou neste debate compartilhando uma imagem em sua história no Instagram com os comentários de Nichols.

Na verdade, ele não acrescentou nenhum dos seus próprios pensamentos, por isso muitos entendem que isso significa que ele concorda com Nichols na avaliação dela sobre o talento de Wembanyama.

O’Neal recentemente ganhou as manchetes porque estava comparando Wemba ao jogador do Phoenix Suns, Bol Bol.

Na TNT ele disse: “” Bol Bol é o primeiro cara de 2,10 metros que vimos sair com as alças, atirar nos três, sim. Você vai agir como se nunca tivesse visto um cara assim antes. Bol Bol é o primeiro cara.”