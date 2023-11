Shaquille O’Neal mostra seu apoio a Draymond Green após estrangular Rudy Gobert

O atacante do Golden State Warriors, Draymond Green, esteve envolvido em outro incidente na última terça-feira contra o Os Timberwolves de Minnesotaonde ele colocou Central francês Rudy Gobert em um estrangulamento agarrando-o por trás após uma briga iniciada por Klay Thompson e Jaden McDaniels durante o Torneio da temporada da NBA.

Shaquille O’Neal coloca Charles Barkley em uma chave de braço ao vivo na TV

Por suas ações, Green foi suspenso pelos próximos 5 jogos e recebeu uma multa de US$ 770 mil. Isso é A quinta suspensão de Draymond em sua carreira na NBA, com o jogador de 33 anos tendo a reputação de ser o ‘bad boy’ da liga. Apesar de suas ações, ele conta com o apoio de uma lenda da NBA.

Shaq teria feito o mesmo

Shaquille O’Neal falou com o Los Angeles Times e disse que embora não apoie a violência, se estivesse no lugar de Draymond, teria feito o mesmo por seus companheiros.

Eu sou da velha escola, então você sempre defende seus rapazes. Tipo, eu e você estamos dando uma entrevista agora – alguém vem colocar as mãos em você, eu vou bater nele porque você é meu cara. Mas você tem essas pessoas que dizem que foi errado – tipo, eu tento não ser hipócrita. Eu teria feito a mesma coisa. Não vou sentar aqui e dizer que ele estava errado, ele não deveria ter feito isso – ele provavelmente não deveria ter feito isso, o que Shaq faria? Shaq teria feito a mesma coisa Shaquille O’Neal

‘Diesel’ teve problemas inúmeras vezes durante seus dias de jogador, sendo expulso 14 vezes em sua carreira na NBA, sendo famoso por empurrar jogadores para a quadra e sendo Shaq um dos jogadores mais dominantes da história da liga.