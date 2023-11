Shedeur Sanders sofre pesadelo na derrota do Colorado para o estado de Washington e sai lesionado

O quarterback do Colorado, Shedeur Sanders saiu do jogo de sexta-feira à noite contra Estado de Washington no segundo quarto, depois de levar um grande golpe em um snap mal feito.

O filho mais novo do treinador dos Buffaloes Deion Sanders demorou a se levantar e saiu do campo sozinho antes de ser levado ao vestiário. Sanders deixou o jogo por uma série no primeiro quarto após uma grande rebatida do Washington State’s Ron Stone Jr. isso forçou um desastre. Brennan Jackson se recuperou e devolveu para um touchdown.

Sanders acertou 6 em 10 passes para 86 jardas, incluindo um passe para touchdown de 45 jardas para Travis Hunter, e foi demitido quatro vezes antes de deixar o jogo. Ele foi substituído por Ryan Staub.

“Ele estava com a mão dormente e não conseguia segurar a bola. Mas então, naquela segunda rebatida que ele acabou de acertar, decidimos não mandá-lo de volta”, disse Sanders após a derrota feia do Colorado.

Colorado e “Treinador Principal“eram os queridinhos do futebol universitário depois de começar por 3 a 0, mas o time havia perdido seis dos sete que entraram no jogo contra os Cougars.