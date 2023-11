Shein surpreende brasileiros com nova forma de devolução dos pedidos

A Shein, gigante do comércio eletrônico especializada em moda e acessórios, está revolucionando a maneira como os consumidores brasileiros devolvem seus pedidos. A empresa firmou uma parceria com a Jadlog, uma das principais empresas de logística do Brasil, para oferecer um serviço de logística reversa simplificado e eficiente. Vamos mergulhar nos detalhes dessa nova política e entender como ela beneficia os clientes da Shein.

Entendendo a logística reversa da Shein

Os clientes da Shein que precisam devolver ou trocar um produto agora têm a opção de fazer isso de maneira muito mais fácil e conveniente. Com a parceria da Shein com a Jadlog, os clientes podem agora escolher um dos mais de 4.000 pontos de serviço da Jadlog em todo o Brasil para deixar o produto a ser devolvido.

Como funciona

O processo é bastante simples. O cliente recebe um QR Code por e-mail ou SMS da Shein. Ele então leva o produto a ser devolvido para um dos pontos de serviço da Jadlog, onde o QR Code é escaneado, eliminando a necessidade de impressão de etiquetas.

Esse novo processo reduz significativamente a burocracia envolvida na devolução de produtos, tornando a experiência do cliente mais suave e agradável. Além disso, o frete para a devolução de produtos através deste serviço é cerca de 20% mais barato do que a coleta porta a porta.

A nova política do governo e a Shein

Junto com esta novidade, a Receita Federal implementou novas regras para a tributação de compras internacionais. Essas novas regras beneficiam os consumidores e empresas como a Shein.

Isenção de impostos para a Shein



A partir de agora, compras online até US$ 50 não estarão sujeitas a impostos de importação, desde que a empresa participe do programa Remessa Conforme e pague os tributos estaduais. A Shein está se adaptando a essas novas regulamentações fiscais e já está participando deste programa.

Como resultado desta mudança, a Shein agora fornece antecipadamente informações necessárias à Receita Federal, permitindo uma análise de risco mais eficiente das remessas internacionais. Essa prática resultará em entregas mais rápidas e redução de custos para os operadores logísticos.

Simplificação do processo de devolução

A nova política de devolução dos pedidos da Shein, em parceria com a Jadlog, é uma ótima notícia para os consumidores brasileiros. Ela simplifica o processo de devolução, tornando-o mais conveniente e econômico. Além disso, a aderência da Shein às novas regulamentações fiscais da Receita Federal promete fazer as entregas mais rápidas e eficientes. No entanto, é fundamental que os clientes estejam cientes dessas mudanças e entendam como elas afetam suas compras.

Shein e Black Friday 2023

A Shein, plataforma de moda chinesa, chama a atenção como a preferida entre os consumidores brasileiros para a Black Friday de 2023. Pela primeira vez, a empresa ultrapassa gigantes como Amazon e Mercado Livre no ranking de preferências.

Metodologia da Pesquisa

A pesquisa da Conversion, que posicionou a Shein em primeiro lugar, foi realizada com uma amostra diversificada de 400 brasileiros com idades entre 18 e 54 anos, todos com acesso à internet. As mulheres formaram a maioria dos participantes, com 54,75%.

Resultados da Pesquisa

Segundo o estudo, a Shein conquistou 19% das menções dos entrevistados, ultrapassando a Amazon (18%) e o Mercado Livre (16%). Além disso, o levantamento também revelou as intenções de compra dos brasileiros para a Black Friday de 2023, com 90,5% dos entrevistados expressando a intenção de fazer compras na ocasião, um aumento de 8,7% em relação a 2022.

A Shein tem apresentado um crescimento significativo entre os consumidores brasileiros, em meio à forte competição entre as plataformas asiáticas e os varejistas locais. A participação da empresa no recente programa do governo, o Remessa Conforme, que isenta o imposto de importação para compras de até US$50, gerou debates. Marcas brasileiras argumentam que esse programa pode prejudicar ainda mais o varejo nacional, agravando a já existente desvantagem de preços das plataformas asiáticas.

Medidas dos Varejistas Brasileiros

Empresas líderes do setor, como Magazine Luiza e Renner, estão implementando medidas para enfrentar a concorrência com a Shein. Elas estão estabelecendo suas próprias plataformas de venda de mercadorias importadas, conhecidas como “cross border”, ou aumentando seus investimentos na aquisição de produtos do Mercosul.