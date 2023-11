Shein surpreende os brasileiros com NOVA POLÍTICA de devolução de pedidos; confira

Uma excelente notícia que certamente deixará os compradores animados é o resultado da colaboração entre a Shein e a Jadlog.

Esta parceria introduziu uma inovadora solução de logística reversa que facilitará a vida dos consumidores que precisam realizar trocas de produtos adquiridos nesse marketplace.

O cliente da Shein, ao necessitar efetuar uma devolução, agora recebe um prático QR Code diretamente em seu e-mail ou via SMS. Esse código é a chave para simplificar o envio do produto de volta, eliminando a tradicional necessidade de imprimir uma etiqueta.

Isso não apenas economiza tempo, mas também ajuda a reduzir o desperdício de papel, contribuindo assim para práticas mais sustentáveis.

Contudo, vale destacar a importância de os compradores estarem plenamente cientes de todas as etapas do processo. Compreender como utilizar o QR Code e seguir corretamente as instruções é fundamental para garantir uma devolução eficaz e tranquila.

Com essa colaboração entre a Shein e a Jadlog, a experiência de compra e troca de produtos no está se tornando mais conveniente do que nunca.

Quer saber como essa novidade sobre devolução poderá facilitar sua vida? Não deixe de conferir esse artigo!

Entenda as implicações da atualização na Política do Governo para a Shein

A nova política do governo em relação à Shein e outras compras internacionais foi anunciada pela Receita Federal, trazendo boas notícias para os consumidores.

A partir de agora, os brasileiros que realizam compras online no valor de até US$ 50 não precisarão mais se preocupar com impostos de importação.

Todavia, somente se as empresas envolvidas estejam de acordo com o programa Remessa Conforme e cumpram suas obrigações fiscais em nível estadual.

Dessa forma, vai simplificar o processo de compra internacional e proporcionar maior acessibilidade aos produtos estrangeiros, o que certamente será bem-recebido pelos consumidores.

Apesar de se beneficiar da isenção no âmbito do programa, a Shein ainda terá que arcar com tributos estaduais, que corresponde a uma taxa de 17%. Importante ressaltar que estas condições favoráveis se aplicam exclusivamente às remessas destinadas a pessoas físicas.

Contudo, é importante destacar que, caso o valor da compra exceda os U$ 50, haverá a incidência de uma alíquota federal de 60% sobre o montante total, além do imposto estadual.

Isso significa que compras mais substanciais estarão sujeitas a um ônus tributário considerável, composto por essas duas taxas.

É relevante observar que, de acordo com a divulgação da Receita Federal, a participação da Shein no programa de isenção de impostos não possui um prazo de validade estabelecido.

Assim, significa que a empresa poderá continuar se beneficiando dessas condições tributárias vantajosas por tempo indeterminado.

Com a implementação desse programa, não apenas as remessas serão liberadas mais rapidamente ao chegarem ao Brasil, mas também os impostos devidos serão pagos de forma antecipada.

Essa antecipação no pagamento agiliza todo o processo, garantindo uma maior eficiência e agilidade nas transações internacionais.

Portanto, os remetentes e destinatários podem desfrutar de um processo mais fluido e menos burocrático, beneficiando o comércio internacional e os negócios em geral.

Novos requisitos de isenção de impostos

A Shein, uma gigante do comércio eletrônico, está ajustando seu modelo de conformidade com as regulamentações fiscais para otimizar seus processos.

Desde o final de junho deste ano, a empresa se uniu à Receita Federal em um programa de conformidade fiscal, para aprimorar a importação de produtos.

Através dessa iniciativa voluntária, a Shein se compromete a fornecer antecipadamente todas as informações requeridas pela Receita Federal, possibilitando uma análise de risco mais eficaz das remessas internacionais.

Isso, por sua vez, terá um impacto positivo nas entregas, resultando em tempos de envio mais rápidos e reduzindo os custos para os operadores logísticos.

Em abril, quando as conversas sobre a tributação do comércio eletrônico estavam em andamento, a Shein divulgou uma importante notícia.

A empresa anunciou a intenção de aportar aproximadamente R$ 750 milhões no segmento de moda no Brasil, o que poderia resultar na criação de até 100 mil postos de trabalho indiretos no país.

Essas mudanças na conformidade fiscal podem melhorar a eficiência das operações. Além disso, ela irá cumprir com as novas regulamentações impostas pelo governo brasileiro.

Isso não apenas beneficia a empresa, mas também os consumidores que poderão desfrutar de entregas mais rápidas e confiáveis.

Em conclusão, as adaptações da Shein em relação à conformidade fiscal e sua participação voluntária no programa são um passo significativo em direção a uma operação mais eficiente.

Além disso, destacam a importância da conformidade fiscal no comércio eletrônico e como empresas se adaptam para atender às demandas desse setor em constante evolução.