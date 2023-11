Futebol universitário tem enfrentado críticas em torno de suas regras de segmentação, especialmente após a recente expulsão de Colorado segurança, Shilo Sandersdurante um jogo contra UCLA. Sanders, filho de um renomado treinador Deion Sanders, foi apanhado no debate após uma decisão de seleção que muitos consideraram questionável.

O incidente gerou reações de figuras proeminentes da indústria esportiva. Richard Sherman, co-apresentador de “Undisputed” e NFL estrela Rob Gronkowski estavam entre aqueles que expressaram apoio a Sanders. Ainda, Shilo Sanders manteve uma perspectiva equilibrada sobre a situação, reconhecendo o desafio que os árbitros enfrentam.

Lixadeiras comentou: “Depois daquela jogada, fui para casa e fiz minha pesquisa apenas sobre futebol hoje em dia. Muitos grandes sucessos. O que eu descobri depende apenas dos árbitros nessas situações.” Ele enfatizou ainda a variabilidade mesmo dentro das ligas profissionais, acrescentando: “Mesmo na NFL eles não chamam as coisas assim. Todo mundo tem a narrativa de que o futebol está ficando mole, o que é verdade.”

A regra de segmentação causou polêmica

Esta não é a primeira vez que a clareza da regra de segmentação é examinada. Há uma preocupação crescente com a transparência em torno da regra e das decisões que os árbitros devem tomar no local. No entanto, Lixadeiras não está entre aqueles que defendem uma mudança na sua abordagem em campo. Como uma figura proeminente no Búfalos‘ defesa, ele comentou: “Sou apenas um daqueles jogadores que, apenas tento fazer sentir minha presença quando estou em campo. Quero entrar e deixar todos saberem onde está a ‘Gangue da Dor de Cabeça’.”

No entanto, Lixadeiras reconheceu a importância da segurança dos jogadores e a potencial necessidade de ajuste. Ele aconselhou: “Talvez eu possa descer um pouco mais, só para ter certeza, porque não posso fazer minha equipe assim e não estar disponível para eles”.

A infeliz derrota do Colorado para o Bruins28-16, após a expulsão de Sanders no segundo quarto, destacou o impacto de tais decisões nos resultados dos jogos. Lixadeiras reconheceu as implicações de suas ações em campo, afirmando: “Então, só tenho que jogar o meu jogo. Se eu entrar em uma situação como essa, saiba que depende dos árbitros”.

O Búfaloscom recorde de 1-4, enfrenta outro desafio enquanto se prepara para o jogo contra o número 16 Estado de Oregon. Todos os olhos estarão, sem dúvida, voltados para Sanders quando ele retornar a campo, marcando um momento crucial tanto para a equipe quanto para o diálogo contínuo em torno dos regulamentos do jogo.