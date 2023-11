SHOPEE faz COMUNICADO importante e brasileiros pulam de alegria

A Shopee, líder em comércio eletrônico no Sudeste Asiático e Taiwan, fez um importante comunicado: a abertura do seu nono centro de distribuição no Brasil. Nessa matéria do Notícias Concursos você confere os detalhes por trás desse anúncio e o impacto que isso terá no cenário de e-commerce brasileiro.

A Expansão da Shopee

Localizado em Guarulhos, São Paulo, este novo centro de distribuição reforça a presença da Shopee no Brasil. Com este último acréscimo, a Shopee agora opera quatro centros em São Paulo, e um em cada um dos seguintes estados: Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Bahia e Pernambuco.

Importância do Novo Centro de Distribuição

A abertura do novo centro de distribuição tem como objetivo melhorar cada vez mais a experiência dos consumidores e dos vendedores brasileiros. A otimização dos processos, desde a coleta dos produtos até a entrega, é um ponto-chave que a Shopee destacou em um recente comunicado.

A Shopee no Brasil

O primeiro passo da Shopee fora da Ásia foi estabelecer um marketplace no Brasil em 2020. Desde então, a empresa tem visto um crescimento significativo, com mais de três milhões de vendedores brasileiros usando a plataforma. Esses vendedores são responsáveis por mais de 90% das vendas da empresa no país.

Centros de Distribuição da Shopee

Além do novo centro em Guarulhos, a Shopee possui outros oito centros de distribuição no Brasil. Estes estão localizados em várias regiões, incluindo o interior de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná. Todos os centros adotam o modelo de estocagem “cross-docking”, que limita a armazenagem e direciona as mercadorias coletadas para a entrega ao consumidor final.



Temporada de Vendas

A inauguração do novo centro de distribuição vem em um momento oportuno, pouco antes da principal temporada de vendas do varejo. Com o Dia dos Solteiros em novembro, seguido pela Black Friday e pelas festas de fim de ano, a Shopee está bem posicionada para atender à demanda crescente.

Modelo de Negócio Inovador

A Shopee utiliza um modelo de negócios inovador para seus centros de distribuição. Ao invés de operar como um armazém tradicional, eles adotam um sistema conhecido como cross-docking. Nesse modelo, parceiros logísticos coletam mercadorias e as entregam no centro de distribuição, que então se encarrega de reorganizá-las e enviá-las aos hubs de última milha.

Presença Fortalecida no Brasil

A companhia já possui mais de 100 hubs de primeira e última milha, mais de 1.400 pontos de coleta e entrega, aproximadamente 250 espaços de parceiros logísticos e mais de 15 mil motoristas responsáveis pela coleta.

Crescimento Exponencial

A Shopee registra mais de 3 milhões de vendedores brasileiros em sua plataforma, refletindo seu crescimento exponencial no país.

Investimentos da Shopee

O primeiro centro de distribuição da Shopee no Brasil foi construído em 2021, em Barueri, São Paulo. Até julho de 2022, a Shopee já possuía seis centros de distribuição no país. Em maio de 2023, a Shopee inaugurou seus dois primeiros centros de distribuição na região Nordeste, em Recife e Salvador.

Ofertas Diversificadas

Para além dos investimentos em logística, a Shopee também tem diversificado suas ofertas. Eles lançaram o “Shopee Oficial”, com lojas de marcas famosas, e um programa de afiliados local.

Escritório Central

A operação local da Shopee está sediada em um escritório de três andares na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo. Vale mencionar que outras gigantes da tecnologia, como Google e Meta, também possuem escritórios na mesma região.

Mercado brasileiro de e-commerce

Este comunicado da Shopee reitera seu compromisso com o mercado brasileiro de e-commerce. Com a inauguração do novo centro de distribuição em Guarulhos, a Shopee está pronta para atender ainda mais consumidores e vendedores em todo o Brasil, fortalecendo sua posição como uma das principais plataformas de e-commerce do país.