Shoulder ABRE VAGAS para Vendedor e Auxiliar de Loja; Saiba mais!

A Shoulder, famosa rede de lojas de roupas que destaca-se no mercado de moda nacional através de seu DNA urbano, moderno e atual, está com ótimas vagas disponíveis. Isto é, caso esteja na busca por um novo emprego, é bacana conferir quais são os principais cargos abertos;

Vendedor (a) de Loja – Shopping Ibirapuera – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Apoio de Loja – Shopping Campinas – Campinas – SP – Lojas / Shopping;

Vendedor (a) de Loja – Shopping Parque Maia – Guarulhos – SP – Lojas / Shopping;

Vendedor (a) de Loja – Shop. Vila Velha – Vila Velha – ES – Lojas / Shopping;

Vendedor Responsável – Pátio Savassi – Belo Horizonte – MG – Lojas / Shopping;

Auxiliar de Loja – Shopping Iguatemi – Porto Alegre – RS – Lojas / Shopping;

Auxiliar – Shopping Neumarkt – Blumenau – SC – Lojas / Shopping;

Apoio de Loja – Fashion Outlet Santa Catariana – Tijucas – SC – Lojas / Shopping: Reposição de peças na loja;

Organização dos provadores; Auxiliar na remarcação de produtos do estoque. Apoio à equipe de vendas e gerente da loja; Recepcionar os clientes quando necessário; Conferir e realizar embrulho das peças;

Organização dos provadores; Auxiliar na remarcação de produtos do estoque. Apoio à equipe de vendas e gerente da loja; Recepcionar os clientes quando necessário; Conferir e realizar embrulho das peças; Operador (a) de Caixa – Shopping Center Norte – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Piloteira – São Paulo – SP – Costura;

Vendedor (a) de Loja – Rio de Janeiro – RJ – Lojas / Shopping;

Vendedor (a) de Loja – São Caetano do Sul – SP – Lojas / Shopping.

Mais sobre a Shoulder

Sobre a Shoulder, podemos destacar que a companhia conta com mais de 70 lojas e cerca de 700 multimarcas. Quer dizer, deixou de ser uma marca de São Paulo para se tornar uma marca do Brasil, que representa a mulher brasileira, independente de qual cantinho do país ela esteja.

Além disso, a empresa faz questão de ter uma equipe apaixonada pelo que faz, que trabalha incansavelmente para oferecer aos clientes a experiência de consumo mais surpreendente do mercado. Por isso, busca por pessoas que tenham: Foco na Cliente, Energia para Resultados, Cabeça Criativa, Líder de Si Mesmo e Paixão pela Moda e Pelo Varejo.

Confira alguns benefícios

Assistência odontológica;

Assistência Médica;

Auxílio-farmácia / medicamento;

Seguro de Vida;

Vale-refeição;

Cesta básica;

Refeição no local;

Vale-alimentação;

Vale-transporte;

Celular Corporativo;

Sala de Descompressão;

Programas de Treinamento;

Programas de Desenvolvimento;

Ações Motivacionais;

Comissões;

Auxílio creche.

Como se candidatar?



Você também pode gostar:

Agora que a lista de vagas da Shoulder já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira simples. É só ACESSAR ESTE LINK para ir à página da InfoJobs. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, é só acompanharmos semanalmente!