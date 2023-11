Show de classificações: Jon Jones vs. Tom Aspinall, o julgamento do século! Além disso, Alex Pereira incendeia tudo de novo

O tribunal está oficialmente em sessão!

Mike Heck e Jed Meshew (além de um convidado especial) juntam-se aos co-apresentadores Shaun Al-Shatti e Alexander K. Lee esta semana para o julgamento mais importante da história do MMA. Com o UFC 295 no retrovisor, a turma chega ao banco das testemunhas para decidir de uma vez por todas se Jon Jones ou Tom Aspinall é o peso pesado número 1 do mundo. Em seguida, os meninos discutem como Alex Pereira quebrou o MMA (e o cérebro de Jed), e jogam outra rodada divertida de “What The F*** Are We Supposed To Do Next?” com as duas divisões mais pesadas e confusas do esporte e muito mais.

