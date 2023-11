Show de pré-estréia do UFC São Paulo: Derrick Lewis pode atrapalhar o hype train de Jailton Almeida?

Jailton Almeida tem estado imparável desde sua estreia no UFC, e enquanto o crescente candidato aos pesos pesados ​​busca dar mais um passo em direção à disputa pelo título, um poderoso veterano como Derrick Lewis pretende dar spoiler na luta principal do UFC São Paulo.

Mike Heck, José Youngs e Alexander K. Lee do MMA Fighting antecipam a luta principal de sábado entre Almeida e Lewis, o que Almeida poderia ganhar com uma vitória, se uma vitória de Lewis poderia abalar toda a divisão e muito mais. Além disso, eles discutem outros confrontos interessantes no card, as lutas Ismael Bonfim x Vinc Pichel e Victor Hugo x Daniel Marcos sendo canceladas após Bonfim e Hugo perderem o peso, o teto de Rinat Fakhretdinov em 170 libras e muito mais.

Assista ao show de prévia do UFC São Paulo acima. Uma versão apenas de áudio do programa pode ser encontrada abaixo e em Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e onde quer que você obtenha seus pods.